SILVIO FUNERAL ROCK! “LA BARA DI BERLUSCONI? E’ STATA COSTRUITA CON LO STESSO TIPO DI LEGNO DELLE CHITARRE DI JIMI HENDRIX” – PARLA L’ARTIGIANO CHE HA REALIZZATO A MANO IL COFANO FUNEBRE PER SILVIO – “E’ STATO USATO LEGNO DI MOGANO PREGIATO DELL’HONDURAS. SONO STATE NECESSARIE DUE SETTIMANE DI LAVORAZIONE"

Estratto dell’articolo di Daniela Solito per repubblica.it

paolo imeri bara berlusconi

Un cofano funebre importante e prezioso per Silvio Berlusconi, costruito con lo stesso tipo di legno e con la stessa tipologia di figurazione - ovvero le venature del legno - con cui venivano realizzate le chitarre di Jimi Hendrix. La famiglia del leader ha scelto il modello "23 Duomo" in legno di mogano proveniente dall'Honduras, con striature di colore rosso bruno.

Il cofano funebre è stato realizzato a mano dall'azienda bergamasca Art Funeral Italy di Paolo Imeri, con sede a Caravaggio: "E' lo stesso legno, stagionato naturalmente, che viene utilizzato per realizzare mobili e cassapanche molto pregiate" - spiega Imeri - "si tratta di un cofano molto bello e di valore, non tanto per la materia prima quanto per la bravura dell'artigiano nel lavorarla, dato che viene usato un unico tronco e garantita la continuità delle vene, per valorizzare l'impronta digitale del legno chiamata figurazione".

paolo imeri bara berlusconi

Paolo Imeri spiega che soltanto per il processo di lucidatura ci vogliono dai 7 al 10 giorni e più di due settimane per realizzare da zero un prodotto del genere. "La particolarità di questo cofano di manifattura artigianale è che la parte del coperchio e quella della base sono speculari... (...)

E spiega che anche la doppia verniciatura è particolare perché crea un contrasto fra la parte lucida del coperchio e dei lati e la parte satinata e opaca delle fasce e della cornice. Un dettaglio che si potrà notare domani quando il feretro verrà portato all'interno della cattedrale del Duomo di Milano per i funerali.

jimi hendrix silvio berlusconi forza italia