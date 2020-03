9 mar 2020 15:50

SILVIO, RINGRAZIA IL CORONAVIRUS: IL PROCESSO “RUBY TER” A CARICO DI BERLUSCONI E ALTRI 28 IMPUTATI È STATO RINVIATO DI TRE MESI. LO HA DECISO LA SETTIMA SEZIONE PENALE DI MILANO SULLA BASE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI PER L’EMERGENZA - IL PROCESSO È STATO AGGIORNATO ALL’8 GIUGNO, CON SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE, MA È STATA ‘PRENOTATA’ LA DATA DEL 20 APRILE PER VERIFICARE SE CI SARANNO LE CONDIZIONI PER RIPRENDERE…