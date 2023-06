SILVIO: SANTO? DUBITO - IL VICEDIRETTORE DI "REPUBBLICA", CARLO BONINI, SMONTA IL CORETTO DI LODI A RETI UNIFICATE SU BERLUSCONI: “UN'ORGIA DI SUPERLATIVI, UN'AGIOGRAFIA DA ISTITUTO LUCE, CELEBRATO COME UN PADRE DELLA PATRIA MENTRE LA BBC GLI HA DEDICATO UN ASCIUTTO “NECROLOGIO” IN CUI LO SI DEFINIVA “ESUBERANTE MILIARDARIO ED EX PRIMO MINISTRO SOPRAVVISSUTO A SCANDALI SESSUALI E ACCUSE DI CORRUZIONE” (E A UNA CONDANNA DEFINITIVA PER FRODE FISCALE). E’ LA MANIPOLAZIONE DELLA REALTA’ AD USO POLITICO CHE CON IL VENTENNIO BERLUSCONIANO SI E’ TRASFORMATA IN CIFRA DEL DISCORSO PUBBLICO”

Estratto dell’articolo di Carlo Bonini per “la Repubblica”

carlo. bonini

Tramortito da un'orgia di superlativi, […] a reti unificate […] da un'agiografia da Istituto Luce, il Paese si sarà chiesto ieri, durante un'interminabile maratona informativa […] dai toni della beatificazione laica, per quale diavolo di motivo a un uomo celebrato in punto di morte come un padre della Patria e uno statista di rara fattura, un'istituzione del giornalismo mondiale come la britannica Bbc abbia dedicato un assai più asciutto “necrologio” in cui lo si definiva più sinteticamente “esuberante miliardario ed ex primo ministro italiano sopravvissuto a scandali sessuali e accuse di corruzione” (e a una condanna definitiva per frode fiscale, aggiungiamo noi).

karima el mahroug a porta a porta 6

Ebbene […] risposta è nel divorzio dal principio di realtà e nella sua […] manipolazione ad uso politico che il ventennio berlusconiano si sono trasformati in cifra del discorso pubblico (il nostro Parlamento, del resto, certificò con il suo voto che Karima el Mahroug, alias Ruby rubacuori, era “effettivamente” il nipote di Mubarak). È così che la dismisura del ventennio berlusconiano si è riproposta nel racconto del suo ultimo atto. E questa volta […] per mano […] di un mediocre […] coro che, purtroppo, con […] Silvio Berlusconi non hanno nulla a che fare.

karima el mahroug a porta a porta 3 ruby karima el mahroug ADDIO A BERLUSCONI