SIMUL STABUNT - A VILLANOVA DEL BATTISTA, IN PROVINCIA DI AVELLINO, UN ANZIANO 99ENNE E LA BADANTE VENGONO TROVATI MORTI IN CASA - LA 66ENNE ROMENA È STATA TROVATA IMPICCATA NELLA LEGNAIA - E’ PROBABILE CHE IL DECESSO DELL’ANZIANO ABBIA SCONVOLTO A TAL PUNTO LA DONNA, CHE LO ASSISTEVA DA ANNI, DA INDURLA A TOGLIERSI LA VITA…

suicidio per impiccagione

(ANSA) - Sarà il medico legale incaricato dalla Procura di Benevento a fare chiarezza sulla morte di un 99enne di Villanova del Battista, in provincia di Avellino, e della sua badante, una 66enne di origine romena, trovati senza vita ieri nell'abitazione dell'anziano in contrada Masciano. La donna è stata trovata impiccata nella legnaia mentre l'uomo è stato trovato riverso nel soggiorno. L'allarme è stato lanciato dai figli di Carmine Iannarone, residenti fuori regione, dopo che per alcuni giorni avevano inutilmente cercato di mettersi in contatto con il padre. Sul corpo dell'anziano non sono stati trovati segni di violenza ma i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino indagano in tutte le direzioni. Iannarone, che soffriva di alcune patologie cardiache, potrebbe essere morto per un malore. Non si esclude che il decesso dell'uomo abbia sconvolto la badante che da anni lo assisteva inducendola a togliersi la vita.

VILLANOVA DEL BATTISTA