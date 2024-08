25 ago 2024 16:00

SIN-WAR GAMES – GLI STATI UNITI INIZIANO A ESSERE INFASTIDITI DAI SERVIZI SEGRETI ISRAELIANI: CONSIDERANO LA COOPERAZIONE PER TROVARE IL CAPO DI HAMAS, YAHYA SINWAR, “MOLTO SBILANCIATA” – LA CIA HA CREATO UNA UNITÀ SPECIALE PER LA CACCIA AL LEADER DEI TERRORISTI PALESTINESI, MA IN CAMBIO IL MOSSAD NON AVREBBE DESTINATO ABBASTANZA RISORSE ALLA LOCALIZZAZIONE DEI RAPITI CON CITTADINANZA AMERICANA…