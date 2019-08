Da “il Giornale”

beppe sala 3

Tazzina di caffè, polo bianca abbottonata fino al collo, come sfondo i cactus e nemmeno uno scorcio di mare. Un immagine dalle vacanze a Formentera che più sobria non si può quella pubblicata ieri dal sindaco Beppe Sala. Uno scatto (forse volutamente) in contrasto a quelli del vicepremier Matteo Salvini dal Papeete Beach di Milano Marittima, tra dj set, cubiste e fiumi di mojito.

Ai follower che lo invitano allo storico «Piratabus» per un aperitivo Sala risponde: «Stasera cena da anziani». E a chi domanda, provocatoriamente, a che ora inizia «il dj set del sindaco» assicura: «Mi accontento di ascoltare la musica che mi ha preparato Stefano Fontana», deejay.

matteo salvini balla al papeete

Ma ad accendere il dibattito per ore sono le «ciavatt» del sindaco. Solo pochi giorni fa sul Corriere, Giorgio Armani ha elogiato l' immagine «sobria ed elegante di Sala». Ma c' è chi gli fa notare che con quelle ciabatte rischia di perdere in un baleno l' apprezzamento di Re Giorgio, chi gli suggerisce di tornare alla Birkenstock, chi gli fa notare che va bene la cena da anziani «ma quelle le critico anche a mio nonno di 78 anni» e chi gli scrive che «fanno molto Dolce e Gabbana».

beppe sala 4

«So che sono molto divisive» risponde Sala a qualche follower. O scherza: «Tutta invidia». Ma chiarisce che non sono firmate D&G: «Sono francesi (sono cresciuto nel mito di Brigitte Bardot)».

Una parte dei fan lo difende: «Ciabatta dandy. Volevamo la cafonissima infradito?». Dibattiti - giustamente - da spiaggia. Lui apprezza le definizioni «tropical chic» o «trionfo del tropical socialismo». E di Armani dice: «Troppo generoso con me».

matteo salvini fa llinguacce al papeete matteo salvini deejay al papeete 1 papeete su le mani per salvini deejay matteo salvini con arrigo sacchi al papeete matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 6 matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 2 matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 3 matteo salvini deejay al papeete salvini al mare sulla spiaggia del papeete beach 2 matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 1 salvini al mare sulla spiaggia del papeete beach 1 matteo salvini al papeete di milano marittima 11 salvini al mare sulla spiaggia del papeete beach 3 matteo salvini al papeete di milano marittima 10 matteo salvini al papeete di milano marittima 12 matteo salvini al papeete di milano marittima 4 SALVINI PAPEETE LETTURE SOTTO L'OMBRELLONE matteo salvini al papeete di milano marittima 5 matteo salvini al papeete di milano marittima 7 matteo salvini al papeete di milano marittima 8 matteo salvini al papeete di milano marittima 9 matteo salvini giovanni toti al papeete di milano marittima 2 matteo salvini giovanni toti al papeete di milano marittima 3 SALVINI CASANOVA PAPEETE SALVINI PAPEETE matteo salvini mojito al papeete SALVINI PAPEETE salvini papeete SALVINI PAPEETE SALVINI PAPEETE salvini papeete matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 5 matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 4 matteo salvini deejay al papeete di milano marittima matteo salvini al papeete beppe sala 5 beppe sala 1