LA SINISTRA RIPARTA DA DONATELLA VERSACE – LA STILISTA VIENE PREMIATA DA MARCO MENGONI AI SUSTAINABLE FASHION AWARDS, A MILANO, E NE APPROFITTA PER ATTACCARE IL GOVERNO MELONI: “STA CERCANDO DI TOGLIERE ALLE PERSONE IL DIRITTO DI VIVERE COME DESIDERANO". IN PLATEA, ANCHE IL DEPUTATO DEL PD ALESSANDRO ZAN, PADRE DEL DDL CONTRO L’OMOFOBIA (POI NAUFRAGATO). È IL SEGNO DEI TEMPI: UNA VOLTA LA SINISTRA STAVA CON GLI OPERAI, ORA CON I MILIONARI DEL FASHION – CHIARA FERRAGNI CON IL SEGNO DEL COSTUME, LO STACCO DI COSCIA DI ELODIE, SABRINA IMPACCIATORE IN ROSA BARBIE…

Estratto dell’articolo di Alessandra Paolini per www.repubblica.it

donatella versace ai sustainable fashion awards

Eleganza, stile, attenzione all'ambiente, ma anche per la tutela di tutte le minoranze. Si chiudono nel segno dell'impegno civile le giornate della fashion week milanese, dove al Teatro alla Scala ieri si è svolta la premiazione del Cnmi Sustainable Fashion Awards: "Qui in Italia non è mai stato così importante per noi sostenere le voci delle minoranze", ha scandito Donatella Versace ricevendo da Marco Mengoni l'Equality ed Inclusivity Award.

"Il nostro governo sta cercando di togliere alle persone il diritto di vivere come desiderano: di togliere la libertà di camminare per strada a testa alta e senza paura, indipendentemente dalla propria identità, la libertà di costruire una famiglia e vivere come si desidera, la libertà di amare chi si vuole. Avevo 11 anni quando mio fratello Gianni mi disse che era gay. Per me, questo non cambiò nulla", ha ricordato la stilista dinanzi a una platea attenta, presente anche Alessandro Zan, autore della proposta di legge sull'omofobia naufragata nella scorsa legislatura.

chiara ferragni ai sustainable fashion awards

Abito a sirena color nude, Donatella Versace con il suo discorso ha suggellato una serata ricca di glamour e personaggi, ma segnata soprattutto dall'incentivazione alle buone pratiche riassunta nell'assegnazione di questa sorta di "Oscar green". […]

Più di 1300 gli invitati mischiati al Gotha del mondo fashion internazionale. Tra questi anche all'attrice americana Julianne Moore, la modella e influencer Bianca Balti, la cantante Elodie, l'attrice e produttrice statunitense Jessica Chastain, l'attrice romena Madalina Ghenea e le nostre Chiara Ferragni e Chiara Scelsi.

A presentare l'evento […] è stata, avvolta in un abito rosa intenso con strascico, l'attrice Sabrina Impacciatore, ormai notissima anche fuori dall'Italia grazie alla serie tv "The White Lotus".

sabrina impacciatore ai ai sustainable fashion awards

Aperta da un minuto di raccoglimento in ricordo del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, la cerimonia si è snodata attorno all'illustrazione dei riconoscimenti assegnati da una giuria internazionale di cui ha fatto parte anche il presidente dela Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa.

A Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, che ha invitato sul palco le sarte dell'atelier, è andato il premio The Education of Excellence Award. A consegnare il premio Elodie che sul palco ha brillato di luce propria e non solo, fasciata in un abito dove le frange erano una cascata d'argento.

bianca balti ai sustainable fashion awards

Mentre il riconoscimento The Ellen MacArthur Foundation Award per l'economia circolare è stato assegnato al brand Gucci per il suo 'Denim Project'. Dal prossimo anno i capi che rientrano in questo progetto avranno infatti un passaporto digitale che consentirà di tracciarne l'intero percorso, dalla materia prima alla produzione. Il cotone verrà direttamente da agricoltura rigenerativa dell'azienda spagnola Algosur, certificata da Regenagri®. Cotone che sarà combinato con fibre post-consumo riciclate, raccolte e rigenerate in Italia.

Ma non solo grandi marchi blasonati. Al Teatro alla Scala, ieri sera, c'è stato spazio per premi e applausi anche a realtà più piccole dal sapore familiare. Come Candiani che con i suoi jeans Coreva, sostenibili, biodegradabili e ora anche elasticizzati, si è aggiudicato The Groundbreaker Award.

sustainable fashion awards marco mengoni ai sustainable fashion awards julianne moore ai sustainable fashion awards elodie ai sustainable fashion awards