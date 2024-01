tiziana tozzo morgan algeri

[…]. Alla luce della tragedia avvenuta sabato scorso a Como, quanto ripreso in un video e pubblicato il primo aprile 2023 da Morgan Algeri sul proprio profilo Instagram appare come un sinistro presagio. Mentre il filmato termina con lui sorridente in volto e i pollici alzati in segno di vittoria, nove mesi più tardi il giovane, 38 anni, di Brembate Sopra, annegherà nel lago di Como insieme a Tiziana Tozzo, 45 anni, di Cantù.

I due si conoscevano da poco tempo, i primi contatti se li erano scambiati sui social network e la sera del 6 gennaio era l’occasione per entrambi di vedersi di persona e uscire per il loro primo appuntamento. Una serata iniziata con una cena in un ristorante a pochi chilometri da Como, terminata tragicamente nelle gelide acque del Lario. Morgan e Tiziana erano fermi in un parcheggio, insieme a bordo di un suv Mercedes Glc da lui acquistato da pochi mesi in leasing, quando l’automobile è partita a gran velocità sfondando prima una panchina, poi il parapetto e cadendo infine nel lago, inabissandosi. La procura di Como indaga su quanto avvenuto. Al momento, sembrano prendere corpo le piste di un guasto meccanico, di un drammatico incidente oppure di un malore di Algeri.

«Vista la persona che era, non riesco a pensare ad altro se non a un incidente», è convinta l’ex fidanzata Monica Barbanti, con cui il 38enne era rimasto in contatto. Tanto che il giovane le aveva riferito di alcuni problemi che aveva notato al momento dell’accensione dell’auto […]

Amici, familiari e l’ex fidanzata hanno ricordato Morgan Algeri come una persona «solare e piena di vita», «scrupolosa, in tutto ciò che faceva», oltre che istruttore di volo e sub esperto. Per questa ragione Alessio Pengue, presidente della Scuola Volo Caravaggio che dal 2016 gestiva insieme a Morgan, è rimasto sconcertato dalla dinamica degli eventi e dal fatto che l’amico non sia riuscito a mettersi in salvo dall’abitacolo sommerso: «Era in grado di uscire a occhi chiusi, ci addestriamo anche con maschere scure», ha spiegato. […]

