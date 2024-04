Estratto dell'articolo di Luisa Urbani,Marco De Risi per “il Messaggero”

L'hanno costretta a scippare i passeggeri della metropolitana alla stazione Termini, ma non aveva rubato abbastanza denaro. E soprattutto aveva deciso di non farlo più. Una scelta non condivisa dai suoi "capi" che per questo l'hanno massacrata di botte proprio dentro la metro. Pestata a sangue, nonostante fosse incinta, davanti agli occhi increduli e spaventati di passanti e turisti. È successo venerdì pomeriggio alla fermata della metro, in direzione Rebibbia. La vittima è una donna rom di 39 anni, incinta all'ottavo mese.

LA DINAMICA

Sono passate da poco le 17, alla fermata della stazione Termini c'è il solito caos di passeggeri. Un viavai di gente che viene interrotto dalle grida della donna che, a terra, urla e si lamenta per i calci che sta ricevendo da un gruppetto di persone. Sono uomini e donne che non la risparmiano: la riempiono di calci e di pugni mentre lei cerca di coprirsi il ventre per non far ricevere le botte al bambino che ha in grembo[…]

LO SHOCK

[…] Un passeggero cerca di uscire dalla metro per cercare aiuto. «Chiamate la polizia, chiamate la polizia», urla l'uomo. Ma fermano anche lui e non lo fanno scendere. Lo spingono dentro il vagone minacciandolo, […]Un altro passeggero riprende la scena con il cellulare, ma la banda se ne accorge e lo colpisce al braccio per fargli interrompere la ripresa. «Giù il telefono, giù il telefono», gli grida il branco mentre si dilegua, lasciando la donna sanguinante a terra.

Una volta che gli aggressori sono fuggiti, la donna viene aiutata a rialzarsi in attesa che arrivino i soccorsi. In pochi minuti un'ambulanza da Termini la trasferisce, in codice giallo, all'Umberto I dove dopo essere stata visitata e medicata viene dimessa. Sta bene, come anche il bambino che porta in grembo.[…] Ancora non sono stati identificati, ma con molta probabilità si tratta di persone già note alle forze dell'ordine.