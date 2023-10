LA SITUAZIONE E’ GRAVE, ANZI GRAVINA – SALVINI INSISTE SULLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE FIGC MENTRE FRATELLI D’ITALIA CHIEDE IL COMMISSARIAMENTO DELLA FEDERCALCIO – IL MINISTRO ABODI FRENA, IL PRESIDENTE DELLA LEGA A CASINI SI DICE “SORPRESO”: “NON ESISTE PIÙ IL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA DELLO SPORT? IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA PARLATO A NOME DEL GOVERNO?”. E’ VERO, COME SOSTIENE IL SENATORE FORZISTA LOTITO, CHE GRAVINA E’ TUTELATO DAL PD?

Andrea Abodi, che siede al governo con Salvini, alla Stampa ha biasimato le arringhe leghiste: «In pieno stile italiano, ora si muove una caccia al colpevole ed è un tema che non mi appassiona. Faccio fatica a pensare che i comportamenti dei singoli calciatori e il tema della ludopatia possano essere responsabilità della Federazione».

Calcio:FdI,tema è commissariamento Figc non Gravina

(ANSA) "Il calcio italiano ha necessariamente bisogno di un'opera autoriformatrice e il fenomeno delle scommesse rappresenta solo la punta dell'iceberg di un sistema contraddistinto da tempo da negatività ed episodi che ne dimostrano l'inefficienza. Abbiamo più volte sollevato questa problematica e crediamo che la soluzione a tutto ciò non sia rappresentata dalla richiesta di dimissioni di Gravina, che attengono all'autonomia del sistema calcistico, quanto piuttosto dal verificare se vi siano le condizioni di un commissariamento della Figc da parte del Coni".

Lo dichiara il senatore Paolo Marcheschi, responsabile Sport di FdI. "Serve comunque un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, a cominciare dalle società che devono realmente investire sui vivai per garantire che nel nostro calcio vi siano più giocatori italiani in serie A: non si tratta di un mero slogan ma di una necessità impellente", conclude la nota del parlamentare.

Aic "Strumentali gli attacchi politici a Gravina"

(ANSA) "Sono sorpreso e amareggiato, gli attacchi della politica a Gravina mi sembrano davvero strumentali". A difesa del presidente della Figc, Gabriele Gravina, sotto attacco di Lega e Fratelli d'Italia, interviene il sindacato dei calciatori con un'intervista all'Ansa del suo presidente, Umberto Calcagno. "Se i partiti davvero tengono al calcio italiano - spiega - si preoccupino piuttosto di cancellare il decreto crescita, una norma penalizzante nei confronti degli azzurrabili".

Calcio: Pucciarelli, merita rispetto, Gravina si dimetta

(ANSA) "Il presidente della Figc (Federazione italiana giuoco calcio), Gabriele Gravina, deve dimettersi immediatamente. Il calcio italiano merita rispetto. Alla luce di quanto accaduto, ci aspettiamo senso di responsabilità da parte dei vertici della Federazione". Lo afferma la senatrice della Lega, Stefania Pucciarelli.

Calcio: Biancofiore, Gravina abbia sussulto di dignità

(ANSA) "Per fermare la deriva sportiva e morale del mondo del calcio, che da troppo tempo ha messo radici, credo sia urgente un cambio ai vertici della Figc, come auspica Matteo Salvini insieme con tutto il mondo del calcio e della politica. Gravina dovrebbe avere un sussulto di dignità. Restare fermi, immobili di fronte agli accadimenti di questi ultimi giorni che profilano scandali ancora più ampi e disonorevoli per il calcio italiano sarebbe inaccettabile.

Occorrono gesti forti di responsabilità, a cominciare dal vertice della Federazione che ha bisogno di rigenerarsi con personalità autorevoli ed esemplari , capaci di invertire l'andazzo degli ultimi anni. Non si può pensare di restare fermi in attesa che la tempesta passi, c'è il rischio che arrivi l'uragano con effetti deleteri per la nostra società e per il ruolo stesso che il calcio esercita tra giovani e meno giovani". Lo dice la senatrice Michaela Biancofiore, già sottosegretaria allo Sport e presidente del Gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc.

"Non solo gli scandali di per sé molto gravi che emergono incredibilmente solo a distanza di anni nel silenzio assordante della Figc - aggiunge - ma anche i fallimenti sportivi della Nazionale impongono un'inversione di rotta, una forte boccata di aria nuova per immaginare un cambiamento di gestione che punti sull'educazione, sulla moralità e sulla valorizzazione dei settori giovanili che vanno incentivati e che faccia stimare e contare l'Italia negli organismi europei e internazionali del calcio".

Casini, dimissioni Gravina?Incredibile,c'è autonomia sport

(ANSA) "Vedo che Salvini stamattina ha chiesto le dimissioni di Gravina dalla Federcalcio. Pur essendo un tifoso non sono onestamente in grado di valutare se il presidente Gravina abbia lavorato bene o no, ma da quando in qua il governo interviene sulle federazioni sportive? Non esiste più il principio dell'autonomia dello sport? Il vicepresidente del consiglio dei ministri ha parlato a nome del governo? È tutto un po' sorprendente". Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.

Calcio: Toccalini (Lega), il calcio è malato, serve cambiare

'Farlo per quei ragazzi che lo considerano come un modello'

(ANSA) "Quando si parla di sport contano i risultati, questa è l'essenza dell'agonismo. Non solo ultimamente non se ne vedono, ma siamo ormai davanti a un calcio malato, sconvolto dallo scandalo delle scommesse e toccato dal doping. Serve al più presto una cura, lo si deve a tutti i tifosi, in particolare a quei ragazzi che considerano il mondo del calcio un modello. Questa cura non può che partire con le dimissioni di Gravina". Lo dice il deputato della Lega Luca Toccalini.

