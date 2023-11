SMALLING, MA NON SAREBBE MEGLIO CAMBIARE CASA? – IN TRE ANNI IL DIFENSORE DELLA ROMA HA SUBITO TRE FURTI NELLA SUA VILLA SULL’APPIA ANTICA – L’ULTIMO, LUNEDÌ NOTTE, È STATO COMPIUTO DA UNA BANDA CHE HA RIMOSSO IL VETRO DI UNA FINESTRA, SALVO POI DOVER SCAPPARE A CAUSA DELL’ALLARME, PRIMA DI POTER APRIRE LA CASSAFORTE – NELL’APRILE 2021 IL CALCIATORE INGLESE E LA MOGLIE ERANO STATI MINACCIATI CON UNA PISTOLA DA ALCUNI LADRI CHE SI PORTARONO VIA UN BOTTINO DA 50MILA EURO…

Hanno scavalcato la recinzione del giardino e, una volta raggiunta la villa, si sono arrampicati fino al primo piano dove hanno divelto il vetro di una finestra entrando poi nell'abitazione. Ma non hanno avuto molto tempo: una volta in casa l'allarme ha suonato e loro sono stati costretti a fuggire portandosi via comunque qualcosa di valore che resta da quantificare.

Nuovo raid nella villa del difensore della Roma, Chris Smalling, sull'Appia Antica. Il furto, per quanto ridotto, è stato messo a segno lunedì sera mentre il giocatore con la consorte erano fuori città: si trovavano a Londra per una visita specialistica.

[…] Dal sopralluogo comunque effettuato si è potuta accertare la dinamica, l'ingresso in casa da quella finestra del primo piano da cui i banditi - si presume fossero più di due con un terzo a fare da palo in strada - hanno tolto il vetro presumibilmente con una ventosa, senza dunque romperlo. Dentro hanno aperto almeno un cassetto che è stato trovato poi vuoto, mentre la cassaforte è rimasta intatta. O non hanno avuto il tempo per aprirla o non l'hanno neanche trovata.

La villa è dotata di un impianto di videosorveglianza ma resta ancora da accertare se, al momento dell'intrusione, i dispositivi erano accesi oppure no. La Scientifica di suo ha effettuato i rilievi, difficile ipotizzare che si possano trovare delle impronte utili ma non è escluso.

Stando alla dinamica, la banda è stata senz'altro attenta a come entrare in casa: nessun rumore, nessun frastuono. Probabilmente il colpo lo avevano studiato ma non hanno tenuto conto dell'allarme. Perché se è vero come dice la polizia che proprio per l'allarme che ha suonato, i malviventi sono fuggiti lasciando il lavoro a metà, non era questa grande banda. Chi è che non mette in conto un allarme più che possibile a casa di un giocatore di serie A?

Tempo fa un'altra banda (o forse sempre la stessa?) provò ad entrare in casa senza però riuscirvi. Era l'agosto del 2021, Smalling anche in quell'occasione non era in casa (si trovava in ritiro in Portogallo) e almeno due persone, come accertò la vigilanza privata, provarono ad entrare nella residenza. E per poco non ci riuscirono. Furono bloccati a pochi metri dall'ingresso dell'abitazione, pur avendo già superato la "barriera" dell'allarme del giardino.

E ancora la "maledizione Smalling", sarebbe quasi il caso di nominarla così o la "maledizione di villa Trebazia" giacché prima ancora del calciatore a esservi rapinata, quando ci viveva, fu la giornalista Paola Ferrari. Prima di lunedì e prima ancora dell'agosto del 2021, il calciatore fu rapinato quando si trovava in casa con ma moglie e il figlioletto.

Era l'aprile di due anni fa: una banda riuscì a entrare facendosi aprire la cassaforte e portando via da questa gioielli e alcuni Rolex per un bottino di circa 50 mila euro. Il colpo fu messo a segno in piena notte, intorno alle 3.30, l'allora 31enne originario di Greenwich era rientrato a casa dopo aver assistito dalla tribuna all'Olimpico al passaggio del turno della sua squadra alle semifinali di Europa League contro l'Ajax. Da allora, nonostante lo spavento, non ha mai deciso di trasferirsi altrove.

