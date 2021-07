DELTA O NON DELTA ARRIVEREMO A ROMA! SUI TABLOID INGLESI GUIDE PER AGGIRARE I BLOCCHI: “UN AEREO FINO A NIZZA, POI A ROMA IN AUTO” OPPURE SI PUO’ FARE SCALO IN UN'ALTRA CITTÀ EUROPEA SULLA QUALE IL GOVERNO DRAGHI NON HA IMPOSTO RESTRIZIONI, COME BUDAPEST. C’E’ ANCHE UNA TERZA OPZIONE CHE ASSOMIGLIA AL VIAGGIO DELLA SPERANZA… - PIÙ CHE SCAPPATOIE, LE IPOTESI SUGGERITE SONO DELLE VERE VIOLAZIONI DELLE NORME ANTI-COVID. LA MULTA PREVISTA E' DI...