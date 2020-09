LO SMART WORKING STA UCCIDENDO NEW YORK – GLI UFFICI RIMANGONO VUOTI E IL NUMERO DI DIPENDENTI CHE È TORNATO AL LAVORO È MOLTO RIDOTTO RISPETTO AD ALTRE CITTÀ: CIRCA IL 10% DEGLI IMPIEGATI DI MANHATTAN È TORNATO ALLA SCRIVANIA, MA LA MAGGIOR PARTE DEGLI AVVOCATI, DEI DIPENDENTI DEI MEDIA E DELL'EDITORIA, RIMANE A CASA, FACENDO TRACOLLARE L’ECONOMIA DELLA GRANDE MELA – I PENDOLARI HANNO PAURA DI…

Articolo di “The Wall Street Journal", dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

I dipendenti degli uffici di Manhattan stanno tornando al lavoro a un ritmo molto più lento rispetto a quelli della maggior parte delle altre principali città degli Stati Uniti, aumentando il rischio che New York si trovi ad affrontare una ripresa più lunga e dolorosa dalla pandemia di coronavirus rispetto a gran parte del resto del paese scrive il WSJ.

I banchieri di Wall Street sono tornati alle loro torri di vetro, mentre le società immobiliari hanno cercato di dare l'esempio incoraggiando il personale a tornare in forze. Ma la maggior parte degli avvocati della città, dei dipendenti dei media e dell'editoria, dei lavoratori dell'industria tecnologica e altri sono rimasti a casa, dicono gli agenti immobiliari.

Nel complesso, circa il 10% degli impiegati di Manhattan sono tornati dal 18 settembre, secondo CBRE Group Inc., una società di servizi immobiliari commerciali.

Questo rappresenta solo un modesto aumento dal 6% all'8% rispetto a luglio, un mese dopo che la città ha permesso ai lavoratori non indispensabili di tornare per la prima volta da quando gli uffici hanno chiuso a marzo a causa della pandemia.

A livello nazionale, circa il 25% dei lavoratori degli uffici sono tornati a partire da questo mese, in media, secondo le imprese di servizi immobiliari. Alcune grandi aree metropolitane sono notevolmente più alte, come Dallas al 40% e l'area metropolitana di Los Angeles al 32%, dicono i professionisti del settore. Il tasso di rioccupazione nei sobborghi di New York è del 32%, secondo CBRE, che gestisce 20 milioni di metri quadrati di uffici nella regione.

Il basso tasso di New York ha deluso i funzionari della città, che contavano su un maggior numero di persone che tornassero al lavoro dopo il Labor Day. Molte scuole private hanno riaperto all'inizio di questo mese e alcune famiglie di New York sono tornate dopo aver lasciato la città durante l'estate.

"Tutti noi ci aspettavamo che [il tasso di rioccupazione] fosse più vicino al 20-25%, che è quello che sta succedendo nel resto degli Stati Uniti", ha detto Mary Ann Tighe, amministratore delegato di CBRE della regione di New York.

La dipendenza di New York dai trasporti di massa - e la preoccupazione che il nuovo coronavirus possa diffondersi attraverso metropolitane, autobus o treni regionali - ha fatto sì che molte persone lavorassero da casa. Le città che hanno più pendolari alla guida hanno visto una percentuale più alta di lavoratori tornare alla scrivania. Alcuni dicono anche che i ritardi nella riapertura delle scuole pubbliche di New York hanno reso i genitori riluttanti a tornare in ufficio se ciò significa lasciare i bambini a casa da soli.

Il sindaco Bill de Blasio non ha annunciato l'intenzione di riportare in ufficio migliaia di impiegati della città, il che deprime ulteriormente l'affluenza in ufficio. Il lento ritorno dei newyorkesi sul posto di lavoro è l'ultimo colpo per la più grande città della nazione, che ha anche sofferto per i proprietari di case in fuga da Manhattan per ottenere spazi più ampi, per gli omicidi e i senzatetto, e per la chiusura o la parziale chiusura dei teatri di Broadway, dei musei e di altre attrazioni popolari.

La scarsità di dipendenti alle loro scrivanie potrebbe anche avere conseguenze a lungo termine per l'economia e la base imponibile della città. La Metropolitan Transportation Authority, che dipende fortemente dalle entrate dei pendolari, deve far fronte a un deficit di 12 miliardi di dollari entro la fine del 2021 e sta valutando la possibilità di ridurre i servizi in modo paralizzante. Anche la scarsa affluenza agli uffici di Manhattan ha contribuito al calo di 9 miliardi di dollari dell'imposta sulle vendite e di altre entrate che il governo della città sta proiettando per l'anno fiscale iniziato il 1° luglio.

Circa due milioni di persone lavoravano ogni giorno nei quartieri degli uffici centrali di Manhattan prima della pandemia, per lo più impiegati, ma anche dipendenti di bar, ristoranti, negozi e altre attività commerciali. Un certo numero di punti vendita, un tempo fiorenti, che dipendono dagli impiegati per gli affari, hanno già gettato la spugna. Questo ha contribuito a spingere il tasso di disoccupazione della città durante l'estate al 20%, il più alto degli ultimi 40 anni.

Il Café Metro, un ristorante a servizio rapido in fondo all'isolato dall'edificio MetLife a Midtown, chiuderà all'inizio del mese prossimo. Giovedì, all'inizio dell'ora di pranzo, il ristorante, precedentemente affollato, era quasi vuoto, con un solo cliente e un altro che faceva un ordine. "Il novanta per cento delle nostre entrate dipende dagli impiegati e un altro 10 per cento dai turisti", ha detto Edison Castillo, il gestore del ristorante.

"Abbiamo perso entrambe le strade. Avevo 55 dipendenti tra i turni di mattina e di notte. Ora siamo scesi a sei".

Kamakura Shirts, un negozio di camicie giapponesi di fascia alta situato a pochi isolati dal Grand Central Terminal, ha detto che chiuderà alla fine di quest'anno. Kakeru Kitatsuru, il manager del negozio, ha detto che le vendite sono calate anche del 70% da metà marzo.

"Dato che ci troviamo a Madison Avenue, molti dei lavoratori qui intorno sono nostri clienti", ha detto. Alcuni sperano che lo slancio stia aumentando. Le scuole pubbliche stanno iniziando a riaprire dopo i precedenti ritardi, e questa settimana riprendono parzialmente le cene al coperto. Anche i centri commerciali e le palestre della città hanno recentemente riaperto i battenti.

Tuttavia, le considerazioni legali rimangono un problema, e non solo a New York. I proprietari di aziende si sentono esposti alle cause legali dei dipendenti se richiedono il ritorno dei lavoratori e alcuni si dovessero infettare.

"Le aziende non sono in grado di costringere i loro dipendenti a fare qualcosa in questa situazione", ha detto Kathryn Wylde, amministratore delegato dell'organizzazione aziendale Partnership for New York City. "Oppure lo fanno a loro rischio e pericolo". JPMorgan Chase & Co. è un'eccezione. Questo mese, la banca ha detto ai dipendenti senior delle vendite e del commercio che dovevano tornare al lavoro a meno che non avessero problemi con la cura dei bambini o prescrizioni mediche.

Più comuni sono state le aziende che hanno offerto la possibilità di tornare. Citigroup Inc. ha dichiarato che avrebbe permesso a un maggior numero di dipendenti di tornare su base volontaria. Una portavoce di Citi ha dichiarato che il 30% dei dipendenti di New York ha indicato in un sondaggio che vorrebbe tornare sul posto di lavoro. Alcune aziende stanno cercando di attirare i dipendenti con cibo, trasporti o altri incentivi gratuiti. Citi sta fornendo 40 giorni di assistenza all'infanzia sovvenzionata, servizi di collocamento di tate e aiuto per i dipendenti che cercano una badante per supervisionare l'apprendimento online. I benefit della Hearst Corp. includono il parcheggio gratuito in città e un ulteriore rimborso per l'assistenza all'infanzia.

Ma per alcuni newyorkesi che ricordano le prime settimane della pandemia, quando i tassi di malattia e di morte erano tra i più alti del mondo, il parcheggio gratuito potrebbe non essere sufficiente per riportarli in città e la prospettiva di mescolarsi con la folla. Molti sono rimasti traumatizzati, ha detto Chris Jones, vicepresidente senior della Regional Plan Association, un'organizzazione di politica urbana.

"C'erano sirene che suonavano a tutto volume ogni notte", ha detto. "Questo ha avuto un impatto psicologico".

