15 apr 2023 13:48

LO SMARTPHONE, MALATTIA O CURA PER LA NOSTRA PSICHE? – SECONDO UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE, SELFIE E FOLLOWER STANNO FOMENTANDO UN NARCISISMO DILAGANTE. MAURO MASI: “INTERNET NON CI RENDEREBBE SOLO PIÙ STUPIDI MA ANCHE SEMPRE PIÙ ESIBIZIONISTI E DISADATTATI. MA È DAVVERO COSÌ? NON TUTTI SONO D’ACCORDO, ANZI PROPRIO GIÀ DA QUALCHE TEMPO SI STA ESPLORANDO UN TERRENO NUOVO E SORPRENDENTE PER L’UTILIZZO DI QUEI TERMINALI DELLA RETE CHE SONO GLI SMARTPHONES FACENDOLI DIVENTARE ADDIRITTURA UNO STRUMENTO DI PSICOTERAPIA…”