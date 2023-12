20 dic 2023 17:38

SMETTETELA DI DEMONIZZARE PASTA, PANE E PIZZA COME NEMICI DELLA LINEA: NON SOLO SONO DELLE IMPORTANTI E INSOSTITUIBILI FONTI DI ENERGIA, MA LE DIETE "NO-CARB" POSSONO ESSERE PERICOLOSE - L'IMPORTANTE È DIFFERENZIARE I CARBOIDRATI COMPLESSI A LENTO ASSORBIMENTO (COME ORTAGGI, FRUTTA E PASTA COTTA AL DENTE), DA QUELLI AD ALTO INDICE GLICEMICO, COME LE PATATE BOLLITE, LA BANANA, IL RISO SOFFIATO E MOLTI ALTRI, CHE POTREBBERO...