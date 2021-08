26 ago 2021 10:10

SMOG ON THE WATER - A NUOVA DELHI È STATA INAUGURATA UNA TORRE “MANGIA-INQUINAMENTO”: È ALTA 25 METRI E DOVREBBE MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA NEL RAGGIO DI UN CHILOMETRO QUADRATO – DOTATA DI 40 VENTILATORI GIGANTI CHE POMPANO 1.000 METRI CUBI DI ARIA AL SECONDO, LA TORRE ENTRERÀ PIENAMENTE IN FUNZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE DEI MONSONI. SE IL PROGETTO AVRÀ SUCCESSO, NE VERRANNO COSTRUITE ALTRE NELLA CAPITALE INDIANA… - VIDEO