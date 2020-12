IL CONTE ALLA ROVESCIA DI RENZI VERSO LA CRISI: “L'ESPERIENZA DEL GOVERNO PER ME È GIÀ ARCHIVIATA” – DOMANI IL BULLO PRESENTERÀ LE OSSERVAZIONI ALLA BOZZA SUL RECOVERY PLAN, POI L’INTERVENTO AL SENATO A FINE ANNO, SU UNA FINANZIARIA CHE VOTERÀ PER EVITARE AL PAESE L'ESERCIZIO PROVVISORIO. IL TERZO “I PRIMI GIORNI DI GENNAIO, QUANDO MI FARÒ CARICO DEL CORAGGIO ANCHE PER DI MAIO E ZINGARETTI” - UN ESPONENTE DEM SPIEGA IL MOTIVO DEL MALESSERE: "CON LE SUE MOSSE SUL RECOVERY FUND E I SERVIZI SEGRETI, LE FORZE DI MAGGIORANZA NON ACCETTANO CHE IL PREMIER TRASFORMI LE STRUTTURE DELLO STATO A PROPRIA IMMAGINE E SOMIGLIANZA, CON L'OBIETTIVO DI ORGANIZZARSI UN PARTITO PERSONALE PER SVUOTARE IL MOVIMENTO, VAMPIRIZZARE IL PD E ANNIENTARE IV"