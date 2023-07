SNIFFATE GRIFFATE - A ROMA, LA POLIZIA HA SCOPERTO OLTRE 30 CHILI DI PANETTI DI COCAINA, CON SOPRA STAMPATI IL LOGO DI "LOUIS VUITTON", NASCOSTI DENTRO UN MAGAZZINO CUSTODITO DA UN INSOSPETTABILE 50ENNE - L'UOMO AVREBBE NASCOSTO LA DROGA, DAL VALORE DI 2 MILIONI DI EURO, PER CONTO DEI NARCOTRAFFICANTI IN CAMBIO DI DENARO - IL MARCHIO DELLA CASA DI MODA, IMPRESSO SULLA CARTA CHE AVVOLGEVA I PANETTI DA UN CHILO, È LO STESSO UTILIZZATO DA...

Estratto dell'articolo di Emilio Orlando per www.leggo.it

panetti di cocaina con sopra il logo di louis vuitton.

[…]. Quando gli investigatori della sezione narcotici della squadra mobile della questura hanno fatto irruzione nel caseggiato in via Santa Maria di Galeria, si sono trovati davanti un cinquantenne che faceva la guardia al prezioso carico. In due borsoni sportivi, stipati in un ripostiglio, l’uomo custodiva trenta chili di “polvere bianca” di prima qualità , per un valore di due milioni di euro.

panetti di cocaina con sopra il logo di louis vuitton.

È stato sufficiente uno sguardo, ai poliziotti dell’antidroga, per capire che quel cinquantenne, con piccoli precedenti penali, era stato scelto da un’organizzazione criminale di narcotrafficanti come custode per la droga, perché bisognoso di denaro in cambio di pochi soldi accettava il rischio di venire arrestato. […]

Il marchio “Louis Vuitton”, impresso sulla carta che avvolgeva i panetti da un chilo è lo stesso utilizzato in un carico, già sequestrato dalla polizia a San Lorenzo durante un blitz antidroga, che aveva “intercettato” un altra partita di cocaina pura che stava per inondare il florido mercato della Capitale. […]

COCAINA

Questi elementi fanno pensare, gli investigatori e gli inquirenti della direzione distrettuale Antimafia, che ha coordinato le indagini che quella cocaina era arrivata da poco e che i trenta chili non erano altro che solo una parte di una maxi fornitura arrivata dal Sud America, costituita da diversi quintali si sostanza stupefacente. […]