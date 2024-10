16 ott 2024 16:56

SO' CAZZI PER WISSAM BEN YEDDER - IL CALCIATORE FRANCESE, ARRESTATO IN FRANCIA CON L'ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DI UNA 23ENNE E DI GUIDA IN STATO D'EBBREZZA, RISCHIA FINO A 2 ANNI E MEZZO DI CARCERE - L'EX ATTACCANTE HA TESTIMONIATO IN TRIBUNALE MA HA AMMESSO DI NON RICORDARE NULLA: "HO BEVUTO E BEVUTO PER DUE, TRE GIORNI. NON RICORDO COSA SIA SUCCESSO. A CAUSA DELL'ALCOOL HO PROBLEMI DI MEMORIA…"