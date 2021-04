15 apr 2021 15:00

SO' RAGAZZI - ARRIVA IL PRIMO LIBRO PER GIOVANISSIMI DEL MAESTRO DELL'AVVENTURA WILBUR SMITH: SI INTITOLA "TEMPESTA. LE AVVENTURE DI JACK COURTNEY" ED È ADATTO DAI 10 ANNI IN SU - UNA STORIA DI FUGHE, MISTERI E COLPI DI SCENA CON DUE GENITORI SPARITI MISTERIOSAMENTE IN CONGO - IN VISTA DEL NATALE USCIRÀ UN SECONDO VOLUME DELLA STESSA SERIE PER QUELLA FASCIA D'ETÀ E SI INTITOLERÀ "FULMINE"