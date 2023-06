SO' SINTI NON SANTI - A MILANO, SCOPPIA UNA MAXI RISSA TRA DUE FAMIGLIE ROM, CON OLTRE SESSANTA PERSONE CHE SI SONO PICCHIATE A COLPI DI SPRANGHE, COLTELLI, SASSI E PERSINO ASSI DA STIRO A CAUSA DI UN'AUTO PARCHEGGIATA - TUTTO È INIZIATO QUANDO UNA VETTURA È STATA PARCHEGGIATA DAVANTI AL CORTILE D'ACCESSO DI UN PALAZZO: IL LITIGIO È SUBITO DEGENERATO A CAUSA DI VECCHIE RUGGINI TRA LE FAMIGLIE ROM - PER SEDARE LA RISSA SONO INTERVENUTI CINQUANTA MILITARI, COMPRESI QUELLI DEL BATTAGLIONE ANTISOMMOSSA: IL BILANCIO È DI SEI FERITI...

Estratto da www.leggo.it

Tutto sarebbe nato per una semplice lite per un'auto parcheggiata. Poi, però, il litigio per la Volkswagen Touran, con targa romena, parcheggiata davanti al cortile d'accesso di un palazzo di via Emilio Faà di Bruno, è degenerato in una maxirissa.

[…] probabilmente, […] l'auto è stato solo un espediente: alla base di tutto ci sarebbero delle vecchie ruggini tra famiglie di etnia rom. E per sedare la rissa sono intervenuti una cinquantina di militari, compresi quelli del battaglione antisommossa, perché tra le vie era scoppiata una vera e propria guerriglia.

Prima sono volate parole grosse, poi le parole hanno lasciato spazio ai fatti. Sono spuntate spranghe, bottiglie, sassi, addirittura assei da stiro e coltelli. Alla fine, quando i carabinieri sono riusciti a ristabilire la calma, il bilancio è stato di 6 feriti. La più grave, una donna, è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. […]

Una rissa che si è prolungata per parecchi minuti. I primi a intervenire sono stati i carabinieri del radiomobile e della compagnia Monforte che si sono trovati davanti una sessantina di uomini e donne che si stavano affrontando in strada e all'interno del cortile del palazzo. I militari hanno subito chiesto l’intervento di altri militari compresa una squadra antisommossa. […]

