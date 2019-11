SO’ CASCATE MALE - IL MALTEMPO FA DANNI ANCHE A SATURNIA: L’ESONDAZIONE DI FIUMI, DOVUTA ALLE PIOGGE INTENSE, HA COINVOLTO L’AREA DELLE CASCATE, ALLAGATE DAL FANGO - PROBLEMI ANCHE IN PROVINCIA DI AREZZO: UN AUTOMOBILISTA TEDESCO SI È SALVATO PER MIRACOLO DALL’ESONDAZIONE DI UN TORRENTE CHE HA TRASCINATO LA SUA AUTO - A MARINA DI CARRARA UNA TROMBA D’ARIA HA DANNEGGIATO CINQUE STABILIMENTI BALNEARI - VIDEO

Marco Gasperetti per www.corriere.it

TERME DI SATURNIA - CASCATE ALLAGATE

Trombe d’aria sulla costa, allagamenti nei centri storici, esondazioni in Maremma con un’onda di fango che non ha risparmiato neppure le cascate delle terme di Saturniane. Anche la Toscana è nella morsa del maltempo e le previsioni non sono rassicuranti.

Famiglie isolate

A Livorno auto della protezione civile stanno avvertendo i residenti dei quartieri più a rischio perché sono diversi i torrenti ingrossati e che rischiano di esondare nome accaduto della tragica alluvione dell’ottobre del 2017 che costò la vita a nove persone. Una famiglia è rimasta isolata alcune ore prima di essere salvata dai vigili del fuoco. Fino a ieri sera le zona più colpite erano comunque due: a sud la Maremma e a nord la provincia di Carrara.

saturnia foto cascata

Nel Grossetano i torrenti Elsa e Gattaia sono in parte esondati e i vigli del fuoco hanno lavorato sino a notte a Saturnia dove il fango ha in parte devastato le terme. Problemi anche nell’Aretino. Un automobilista tedesco si è salvato per miracolo dall’esondazione di un torrente che ha trascinato la sua auto. L’uomo, in località Toppole di Anghiari, è riuscito ad aprire la portiera, si è gettato nell’acqua melmosa e si è messo in salvo mentre la sua auto veniva portata via dalla furia della corrente. E’ stato trasporto all’ospedale di Sansepolcro con qualche contusione ma salvo.

TERME DI SATURNIA

Tromba d’aria

All’alba a Marina di Carrara una tromba d’aria ha distrutto il ristorante dell’hotel Atlantic sul lungomare e ha danneggiato cinque stabilimenti balneari. In Versilia sono caduti in poche ore oltre 70 millimetri di pioggia e molti sono gli allegamenti. A Viareggio il famoso viale dei Tigli è stato chiuso. Paura anche a Firenze per un albero caduto in via Pea. La pianta ha danneggiato una vettura in sosta, un lampione stradale e un contatore del gas. Nessuna persona è rimasta ferita.