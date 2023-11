13 nov 2023 15:34

SO’ LILLO! “LA MIA PASSIONE PER LE MINIATURE? È PARTITO TUTTO DAL FATTO CHE NON RIMORCHIAVO. MI SONO DETTO: A QUESTO PUNTO SE RESTO A CASA DIPINGO" - DOPO IL SUCCESSO DI "LOL", IL COMICO SARÀ NEL FILM NATALIZIO "ELF ME" - "NON SONO UN PAPÀ, HO INVESTITO IL MIO TEMPO NEGLI AMICI. CON GREG CI SIAMO FREQUENTATI PER SEI ANNI PRIMA DI LAVORARE INSIEME. SONO UNO DI QUELLI CHE HA BISOGNO DI UN CLIMA RILASSATO SUL SET. POI C'È ANCHE CHI LAVORA BENE SOTTO STRESS. MA IO...” - VIDEO