TRA SOCIAL E REALTÀ – CRISTIANA LAURO RACCONTA LA NUOVA MODA MILANESE BASATA SOLO SULL'APPARIRE: "NEI RISTORANTI STELLATI O NELLE BOUTIQUE DI LUSSO ALCUNE RAGAZZE DOTATE DI BUONA CARROZZERIA SI SCATTANO DELLE FOTO DA POSTARE. POI RACCONTANO UNA BALLA E SE NE VANNO" - "SI TRATTA DI UN VERO E PROPRIO TREND IN USO A CHI SOGNA DI DIVENTARE UN’INFLUENCER E PASSARE LA VITA A DUBAI, SPESSO FACENDO ALTRO..."

Cristiana Lauro per Dagospia

SELFIE SEXY

Il nuovo trend del 2023, con radici in tempi non sospetti e ahinoi prevalentemente femminile, è la costruzione di un archivio fotografico di tutto rispetto che possa contare su contesti di lusso convincenti e rendersi disponibile all’occorrenza per story, post e quant’altro a uso e consumo social-profittevole per il soggetto.

Spara-flasharsi mentre si è attovagliate presso un ristorante stellato o in una boutique di lusso di Via Monte Napoleone a Milano, magari con una bella borsetta da decine di migliaia di euro (ovviamente in prova), è diventata una specie di business card che man mano si sta sostituendo al buon gusto del biglietto da visita in carta Pineider. Al centro, ovviamente, è la rappresentazione sempre più finta di sé e del proprio aspetto fisico in un contesto di lusso sfrenato o brandizzato a livelli di alto rango.

CRISTIANA LAURO.

Ma facciamo un passo indietro, come funziona nel dettaglio questa pratica così cafona? Mi spiego meglio, concentrandomi sul mondo dei ristoranti (che mi compete) e sorvolando su quello delle boutique di lusso, sulle quali si potrebbe aprire un altro meschinissimo capitolo. Veniamo a noi: ragazze dotate di buona carrozzeria e atteggiamenti sapientemente ammiccanti – ben graditi dal pubblico di pisquani che pasturano quotidianamente sui social – dopo aver prenotato un tavolo per due, si presentano sole al ricevimento che assegna loro un bel tavolo in attesa di un commensale fittizio. La tipa in questione ordina solo una mezza minerale e “scatta lo scatto”.

Uno, due, dieci, cento scatti in tutte le pose possibili immaginabili nell’arco di mezz’ora, non di più. A quel punto quella che in un momento di entusiasmo definisco “signora”, controlla la qualità del materiale prodotto dal suo iPhone, posta una story in tempo reale e, se soddisfatta, chiama il responsabile di sala al quale, mortificata, racconta una balla clamorosa: purtroppo a causa di un imprevisto l’incontro è saltato a piè pari. Rinviato a data da definirsi (ma davvero?!).

SELFIE SEXY

Con garbo e grazia il professionista di sala libera il tavolo e con gesto elegante evita di farle pagare l’acqua minerale. Capita che sia tardi per riassegnare la prenotazione, ma chissenefrega! Intanto madame si è fatta i socialcazzi suoi e quello era l’obiettivo per il quale è partita da casa truccata e vestita di tutto punto con un paio di cambi di giacca in borsa ovviamente, perché si ripresenterà con lo stesso escamotage in almeno altri due o tre locali di lusso, o magari hotel etc.

Si tratta di un vero e proprio trend in uso a chi sogna di diventare un’influencer e passare la vita a Dubai, spesso facendo altro, ma chi siamo noi per giudicare? Chiedo solo una cosa, gentili lettori: la prossima volta, fateci caso anche voi e, perché no, un bel vaffa tra i denti tirateglielo dietro!

SELFIE SEXY cristiana lauro foto di bacco (1) selfie intimo in spiaggia