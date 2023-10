SOCIAL SI', MA SOLO SE SGANCI - DOPO ELON MUSK, ANCHE ZUCKERBERG VUOLE SPOLPARE GLI UTENTI – “META” PREVEDE DI FAR PAGARE 14 DOLLARI AL MESE PER AVERE INSTAGRAM O FACEBOOK SENZA PUBBLICITÀ - LA PROPOSTA È UN TENTATIVO DI AGGIRARE LE REGOLE DELL'UNIONE EUROPEA CHE MINACCIANO DI LIMITARE LA CAPACITÀ DI MOSTRARE AGLI UTENTI ANNUNCI PERSONALIZZATI SENZA PRIMA CHIEDERE IL CONSENSO, METTENDO A RISCHIO LA PRINCIPALE FONTE DI GUADAGNO DELLA PIATTAFORMA...

Articolo del "Wall Street Journal" dalla rassegna stampa "Epr Comunicazione"

MENA - LO SCONTRO ZUCKERBERG MUSK VISTO DA EMILIANO CARLI

Meta prevede di far pagare 14 dollari al mese per avere Instagram o Facebook senza pubblicità. Secondo la proposta dell'azienda alle autorità di regolamentazione, gli utenti europei potranno scegliere se pagare o accettare annunci personalizzati – scrive il WSJ

Le persone pagherebbero quasi 14 dollari al mese per usare Instagram sui loro telefoni senza pubblicità? Che ne dite di quasi 17 dollari al mese per Instagram più Facebook, ma su desktop?

elon musk mark zuckerberg

Questo è quanto Meta Platforms vuole far pagare agli europei per gli abbonamenti mensili se non accettano di lasciare che l'azienda usi la loro attività digitale per indirizzare gli annunci, secondo una proposta che il gigante dei social media ha fatto nelle ultime settimane alle autorità di regolamentazione.

La proposta è un tentativo da parte di Meta di aggirare le regole dell'Unione Europea che minacciano di limitare la sua capacità di mostrare agli utenti annunci personalizzati senza prima chiedere il consenso degli utenti, mettendo a rischio la sua principale fonte di guadagno.

I funzionari di Meta hanno illustrato il piano nel corso di riunioni tenutesi a settembre con gli enti regolatori della privacy in Irlanda e con gli enti regolatori della concorrenza digitale a Bruxelles. Il piano è stato condiviso anche con altri regolatori della privacy dell'UE per ricevere il loro contributo.

mark zuckerberg

Meta ha dichiarato alle autorità di regolamentazione che spera di poter lanciare il piano, che chiama SNA (subscription no ads), nei prossimi mesi per gli utenti europei. Gli utenti potranno scegliere se continuare ad accedere gratuitamente a Instagram e Facebook con annunci personalizzati o pagare per versioni dei servizi senza annunci, secondo quanto dichiarato da persone a conoscenza della proposta.

In base al piano, Meta ha comunicato alle autorità di regolamentazione che addebiterà agli utenti circa 10 euro al mese, equivalenti a circa 10,50 dollari, su desktop per un account Facebook o Instagram, e circa 6 euro per ogni account aggiuntivo collegato. Sui dispositivi mobili il prezzo salirebbe a circa 13 euro al mese perché Meta includerebbe le commissioni applicate dagli app store di Apple e Google sui pagamenti in-app.

mark zuckerberg

L'intenzione di lanciare un'opzione di abbonamento per i servizi principali di Meta rappresenta un'importante svolta per l'azienda. L'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha insistito a lungo sul fatto che i suoi servizi principali dovessero rimanere gratuiti e supportati dalla pubblicità, in modo da essere accessibili a persone di ogni livello di reddito.

"Non avete bisogno di migliaia di dollari per connettervi con le persone che usano i nostri servizi", disse Zuckerberg in una conferenza del 2018, con una frecciatina non troppo velata alla rivale Apple, dove l'amministratore delegato Tim Cook, da parte sua, denunciava quello che definiva un "complesso industriale dei dati".

mark zuckerberg

Gli utenti statunitensi attenti alla privacy non devono aspettarsi che presto venga offerta la possibilità di pagare per avere Instagram o Facebook senza pubblicità. Le proposte di Meta sono state presentate specificamente come un modo per superare le richieste delle autorità di regolamentazione dell'Unione Europea di richiedere il consenso prima di elaborare i dati degli utenti per selezionare annunci altamente personalizzati.

A dire il vero, Zuckerberg ha anche detto che sarebbe aperto all'idea di un servizio a pagamento per far fronte a un controllo più severo sulla privacy. All'inizio di quest'anno, in un contesto di crisi tecnologica e di crescente tendenza agli abbonamenti di applicazioni come Snapchat e X, ex Twitter, Meta ha introdotto un servizio di verifica degli utenti a pagamento.

mark zuckerberg facebook shops

Non è chiaro se le autorità di regolamentazione in Irlanda o a Bruxelles riterranno il nuovo piano conforme alle leggi dell'UE, o se insisteranno affinché Meta offra versioni più economiche o addirittura gratuite con annunci non personalizzati in base all'attività digitale dell'utente.

Secondo alcune persone che hanno familiarità con le proposte, un problema per le autorità di regolamentazione è se i prezzi che Meta propone di addebitare renderanno il servizio senza pubblicità troppo costoso per la maggior parte delle persone, anche se non vogliono che i loro dati vengano utilizzati per la pubblicità mirata.

Un portavoce di Meta ha dichiarato che l'azienda crede nei "servizi gratuiti supportati da annunci personalizzati", ma sta esplorando "le opzioni per garantire la conformità con i requisiti normativi in evoluzione".

facebook down 3

Un portavoce della Commissione irlandese per la protezione dei dati, che si occupa dell'applicazione della legge sulla privacy dell'UE per Meta in quanto la società ha una sede regionale in Irlanda, non ha rilasciato immediatamente alcun commento. La Commissione europea, che applica la legge sulla concorrenza digitale, non ha rilasciato immediatamente alcun commento.

La proposta di Meta alle autorità di regolamentazione e i dettagli del piano, come il prezzo e la tempistica, non sono stati riportati in precedenza. Il mese scorso il New York Times ha riferito che Meta stava valutando la possibilità di offrire versioni senza pubblicità delle sue applicazioni a pagamento.

A spingere la proposta di Meta sono state le richieste dei regolatori della privacy, guidati dall'Irlanda, che chiedevano a Meta di ottenere il consenso degli utenti prima di mostrare i cosiddetti annunci comportamentali, mirati con i dati sulle attività degli utenti. In risposta, Meta si è offerta di chiedere tale consenso già alla fine di ottobre, come riportato in precedenza dal Wall Street Journal.

meta 4

Separatamente, il mese scorso il braccio esecutivo dell'UE ha dichiarato che Instagram, Facebook e la rete pubblicitaria di Meta rientrano nel campo di applicazione della nuova legge sulla concorrenza digitale del blocco, il Digital Markets Act. Tale legge richiede il consenso dell'utente prima di mescolare i dati dell'utente tra i suoi servizi o di combinarli con quelli di altre aziende.

Meta ha dichiarato di sperare che il suo piano di abbonamento possa essere conforme a entrambe le leggi. Secondo la legge europea, un utente che rifiuta di dare il proprio consenso all'utilizzo di determinati dati deve comunque poter accedere a un servizio.

Meta ha dichiarato che i suoi ricavi complessivi in Europa sono stati pari a circa 17,88 dollari per utente di Facebook nel secondo trimestre, o poco meno di 6 dollari per utente di tutte le sue applicazioni, in media, al mese. La cifra reale del ricavo medio al mese per gli utenti dell'UE è tuttavia probabilmente un po' più alta, perché l'area europea più ampia di Meta comprende diversi Paesi non appartenenti all'UE, tra cui la Turchia e la Russia, dove un ricavo inferiore potrebbe far scendere la media.

meta 2

Meta stima di avere 258 milioni di utenti mensili di Facebook e 257 milioni di utenti di Instagram per la prima metà dell'anno nell'UE, secondo i dati che pubblica in base alla legge sulla moderazione dei contenuti del blocco. L'azienda ha dichiarato in un deposito titoli statunitense di avere 3,88 miliardi di persone attive mensilmente sulle sue applicazioni al 30 giugno.

Meta è stata spinta verso un servizio di abbonamento da un'applicazione più severa delle norme UE. Una decisione di luglio della Corte Suprema del blocco ha stabilito che Meta deve ottenere il consenso per alcuni tipi di annunci mirati basati sull'attività online degli utenti. Ciò ha indotto le autorità di regolamentazione della privacy in Irlanda a dire a Meta che doveva cambiare le sue pratiche.

meta 1

L'autorità norvegese per la tutela della privacy ha dichiarato di volere una soluzione più rapida e a luglio ha ordinato a Meta di sospendere gli annunci mirati in base all'attività degli utenti nel Paese. La settimana scorsa, il regolatore norvegese ha chiesto a un consiglio di tutti i regolatori dell'UE di estendere il divieto a tutta l'Unione. Un ordine del genere, se approvato, sarebbe probabilmente soggetto a ricorsi in tribunale.

Nel promuovere il suo piano, Meta ha fatto riferimento a precedenti esempi di come altre aziende, come il servizio di streaming musicale Spotify, offrano agli utenti la possibilità di scegliere tra un servizio gratuito supportato da annunci pubblicitari e un servizio in abbonamento senza annunci. I prezzi proposti da Meta per la telefonia mobile sono simili a quelli applicati da YouTube per il suo servizio premium senza pubblicità in Europa.

facebook feed

L'azienda ha anche fatto riferimento a un paragrafo della decisione del tribunale dell'UE del luglio scorso, secondo cui le società di social media possono addebitare una "tariffa ragionevole" agli utenti che rifiutano di utilizzare i loro dati per determinati scopi di targeting pubblicitario, affermando che ciò apre la porta a un servizio di abbonamento.