Estratto dell’articolo da www.corriere.it

ALATRI - INCIDENTE TRA AUTO DURANTE UNA DIRETTA FACEBOOK

Uno schianto frontale in diretta social, l'auto che sbanda e centra un'utilitaria che arriva dalla corsia opposta con a bordo una madre con due figli: la più piccola, una bimba, finisce in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Nel video si vede l'Audi che corre lanciata sulla provinciale Santa Cecilia, non lontano da Alatri, in provincia di Frosinone, supera un furgone azzurro e poi una Ford blu: in sottofondo c'è il ritmo del rapper statunitense Chamillionare che suona la sua versione di Ridin' dei Krayzie Bone.

[…] All'improvviso c'è la curva a destra, l'Audi la prende larga, troppo larga: è sulla corsia opposta e dall'altro lato sta arrivando una Nissan Qashqai nera. Un secondo dopo lo schermo è coperto dagli airbag esplosi e la musica viene sovrastata dalle urla di una donna che è sull'altra vettura: «Chiama papà! Chiama papà!», poi si rivolge ad una bambina che piange disperata «Amore, amore come stai».

Tutto immortalato in un video, acquisito ora dai carabinieri […] Al volante dell'Audi c'era un giovane maghrebino regolare in Italia: era in diretta su Facebook. Quelle immagini saranno fondamentali ora ai carabinieri per accertare velocità, condotta di guida, cause dell'incidente. Sulla Nissan, invece, c'era una donna con il figlio maggiore e la figlia di cinque anni: per estrarla dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La bimba ad un certo punto ha perso conoscenza […] ma i medici, in serata, hanno escluso che la sua vita sia in pericolo. La mamma ed il fratello sono stati portati nell'ospedale di Alatri: non sono gravi […]