SOCIAL WARS! - NUOVO CAPITOLO NELL'INTERMINABILE SFIDA TRA I MILIARDARI-CAZZONI ELON MUSK E MARK ZUCKERBERG: ALCUNI UTENTI HANNO SEGNALATO CHE TWITTER HA INIZIATO A BLOCCARE I LINK DI "THREADS", IL NUOVO SOCIAL RIVALE CREATO DA META, NELLE RICERCHE DEL SITO - SI TRATTA DI UNA TATTICA PER LIMITARE I RISULTATI DALLA PIATTAFORMA CONCORRENTE O UN SEMPLICE ERRORE DI PROGRAMMAZIONE?

twitter threads

(ANSA) - Continua la rivalità tra Twitter e Threads, l'app rivale lanciata da Meta che in pochi giorni ha raggiunto il traguardo dei cento milioni di utenti iscritti. Ci sono diverse segnalazioni di utenti che sostengono che la piattaforma di Elon Musk abbia iniziato a bloccare i link di Threads nelle ricerche della piattaforma.

ELON MUSK MARK ZUCKERBERG THREADS

L'intento, per il momento, sembra quello di limitare i risultati provenienti dalla piattaforma concorrente. Il blocco - come riporta il sito tech.co - è stato scoperto e segnalato il 10 luglio dal tecnologo e blogger Andy Baio. "There's only ONE Twitter", c'è solo un Twitter, è quello che invece ha scritto su Twitter il nuovo Ceo dell'azienda di Musk, Linda Yaccarino, aggiungendo che il microblog è una realtà "insostituibile", "una piazza pubblica".

IL POST CON CUI MARK ZUCKERBERG LANCIA THREADS