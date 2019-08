30 ago 2019 16:24

UN SOGLIO PER DUE - ANTHONY HOPKINS E JONATHAN PRYCE SONO I PROTAGONISTI DEL FILM TARGATO NETFLIX “I DUE PAPI”, SUL RAPPORTO TRA BENEDETTO XVI E BERGOGLIO E SUL DURO SCONTRO TRA TRADIZIONE E PROGRESSO – LA PELLICOLA SI SOFFERMA SULL'ASPETTO UMANO DI QUESTE FIGURE, MOSTRANDO I LORO DUBBI E GLI INTERESSI PIÙ FRIVOLI COME LA PASSIONE PER LA MUSICA E I BEATLES – IL FILM SARÀ DISPONIBILE DAL… (IL TRAILER UFFICIALE)