SOGNANDO L'OMBRELLONE, BISOGNA ACCONTENTARSI DELL'OMBRELLO! - TORNA IL MALTEMPO IN TUTTA ITALIA, MA ALMENO LE TEMPERATURE SONO IN LEGGERO AUMENTO - NEL FINE SETTIMANA POSSIBILI TEMPORALI E GRANDINATE IN GRAN PARTE DELLO STIVALE. IL CALDO ARRIVERÀ UN PO' SU TUTTE LE REGIONI, CON TEMPERATURE OLTRE I TRENTA GRADI AL SUD - LE PREVISIONI METEO PER I PROSSIMI GIORNI…

Estratto da www.repubblica.it

pioggia estiva

La situazione atmosferica sull’Italia è in via di miglioramento, […]ma […]ci saranno ancora occasioni per la formazione di temporali […]. La buona notizia riguarda invece le temperature che sono previste in deciso aumento. […] fino al weekend i temporali risulteranno meno frequenti e distribuiti in forma più irregolare. Se al mattino prevarranno condizioni stabili con sole prevalente, salvo alcune eccezioni, il pomeriggio sarà teatro per lo scoppio di temporali con possibili grandinate, […]

temporale estivo 8

[…] la presenza del potente ciclone Oscar al largo del Portogallo, favorirà la temporanea risalita, sul bacino del Mediterraneo e quindi anche sull’Italia, dell’anticiclone africano, il grande assente di questi giorni, che già da venerdì inizierà a scaldare le regioni meridionali con i primi 30-31°C in Sicilia e Puglia. Ma sarà nel weekend che il caldo aumenterà un po’ su tutte le regioni. […]

temporale estivo

Questa situazione di sollievo sia dalle piogge che dalle temperature piuttosto ballerine, non durerà molto, infatti dalla prossima settimana il tempo tornerà a peggiorare via via più intensamente a causa di una debacle dell’anticiclone che lascerà spazio, probabilmente, alla formazione di un insidioso vortice ciclonico.

Giovedì 8. Al nord: temporali sulle Alpi e in Emilia, sole in pianura. Al centro: temporali di calore sugli Appennini. Al sud: qualche temporale sui rilievi.

Venerdì 9. Al nord: temporali sull’arco alpino e prealpino, in discesa serale notturna anche in pianura. Al centro: qualche pioggia sulle regioni adriatiche e bassa Sardegna. Al sud: sole e caldo.

temporale estivo 3

Sabato 10. Al nord: un po’ instabile e meno caldo. Al centro: temporali di calore diffusi sui monti e zone vicine. Al sud: qualche temporale in Basilicata e Puglia, sole e caldo estivo altrove.

Tendenza: domenica estiva su tutte le regioni, ma con temporali di calore sui rilievi e al Nordovest.