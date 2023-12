20 dic 2023 10:41

DAL SOGNO ALL'INCUBO AMERICANO: A NEW YORK, LA 28ENNE BOLOGNESE ILARIA CONTI GALLENTI È STATA TROVATA MORTA IN CASA DAL MARITO - LA DONNA, CHE IL GIORNO SEGUENTE AVREBBE INIZIATO UN NUOVO LAVORO, SAREBBE MORTA PER UN MALORE. MA LA POLIZIA AMERICANA HA DISPOSTO L'AUTOPSIA PER VEDERCI PIU' CHIARO - LA FAMIGLIA E GLI AMICI DELLA RAGAZZA AVEVANO ORGANIZZATO UNA RACCOLTA FONDI PER COPRIRE LE SPESE DEL RIMPATRIO DELLA SALMA, MA IL CORPO POTREBBE RESTARE NEGLI USA PER QUALCHE MESE PER…