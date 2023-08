4 ago 2023 18:22

IL SOGNO AMERICANO È ORMAI UN INCUBO – NEW YORK È IN PIENA EMERGENZA MIGRANTI E SI STA PENSANDO DI TRASFORMARE CENTRAL PARK IN UNA MEGA TENDOPOLI – A VOLERLA PIAZZARE SOTTO GLI OCCHI DEL MONDO È PROPRIO IL SINDACO ERIC ADAMS CHE VUOLE RIFILARE UNO SCHIAFFONE A BIDEN, ACCUSATO DI NON FORNIRE SOSTEGNO LOGISTICO E FINANZIARIO NELLA GESTIONE DELLA CRISI – IN SOLI QUINDICI MESI I RICHIEDENTI ASILO HANNO RAGGIUNTO QUOTA 95MILA E… - VIDEO