IL SOGNO DELLA CALIFORNIA È DIVENTATO UN INCUBO – NELLA CITTÀ DI LOS ANGELES GLI OMICIDI HANNO RAGGIUNTO IL RECORD DEGLI ULTIMI DIECI: NEL 2022 SONO STATI 382, E QUEST’ANNO IL TREND È IN CRESCITA. L’ULTIMO QUELLO DEL VESCOVO AUSILIARIO, DAVID O’CONNELL, “PRETE DI STRADA” AMMAZZATO DURANTE UNA SPARATORIA – E PENSARE CHE LA CALIFORNIA È UNO DEGLI STATI CON LE NORME PIÙ RESTRITTIVE SULLE ARMI IN AMERICA…

Estratto dell’articolo di Gaia Cesare per “il Giornale”

Lo chiamavano «il pacificatore», per l’impegno a favore degli ultimi: poveri, immigrati e vittime di violenza armata. Ma è proprio a causa delle armi che è morto ieri uno dei vescovi ausiliari di Los Angeles, David O’Connell, 69 anni, ucciso durante una sparatoria nella città californiana che l’anno scorso ha visto il numero di omicidi raggiungere il secondo record più alto degli ultimi dieci anni, 382.

Il corpo di O’Connell è stato trovato senza vita, in pieno giorno, alle 13, in un edificio di Hacienda Heights, nella contea di Los Angeles. Il Dipartimento dello sceriffo non ha fornito altri dettagli sull’omicidio né su un possibile movente, anche perché O’Connell, originario della Repubblica d’Irlanda, nato nella contea di Cork, si era guadagnato la stima della comunità locale, dove da circa mezzo secolo svolgeva il ruolo di prete cattolico prima e di vescovo poi, incarico che aveva assunto nel 2015.

[…] Quello del vescovo è solo l’ultimo di una serie di delitti nell’area. L’anno scorso la sola città di Los Angeles è stata teatro di 382 omicidi, con un record di 44 solamente tra luglio e agosto. Il dato, tuttavia, ha una doppia lettura. Da una parte si tratta del secondo numero più alto degli ultimi 15 anni (il record nel 2021, con 397 omicidi). D’altro canto, invece, è fra i pochi preoccupanti visto che dal 2012 al 2019 il numero delle vittime è rimasto sempre al di sotto di quota 300.

Come in molte aree metropolitane, dopo l’impennata all’inizio della pandemia, la violenza sembra si vada ridimensionando. È stato per esempio così a New York, dove nel 2021 si sono registrati 485 omicidi mentre l’anno scorso il totale è sceso a 434.

La California è uno degli Stati con le norme più restrittive in tema di detenzione di armi da fuoco […]. Eppure questo non ferma la violenza e le sparatorie di massa, che restano il vero problema degli Stati Uniti, anche perché acquistare un’arma anche qui resta relativamente facile. […]

