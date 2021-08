SOGNO DI UNA COVIDA DI MEZZ’ESTATE – I GESTORI DELLE DISCOTECHE SONO SUL PIEDE DI GUERRA DOPO LA CHIUSURA DI QUATTRO LOCALI BECCATI A FARE QUELLO CHE DA SETTIMANE FANNO TUTTI: SERATE PRESENTATE COME CENE CON DJ CHE SI TRASFORMANO IN MEGA ASSEMBRAMENTI IN PISTA - A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, DOVE IL MINISTRO SPERANZA È IN VACANZA, IL PROPRIETARIO DI UN LOCALE CHIUSO DOPO TRE SERATE DANZATI MINACCIA DI ORGANIZZARE UN MEGA PARTY – ALTRO FRONTE CALDO È LA SCUOLA DOVE I PRESIDI CHIEDONO L’ASSUNZIONE DI…

La rabbia del mondo della notte, lungamente covata in quasi due anni di chiusura forzata delle discoteche causa Covid, sta esplodendo dopo gli ultimi provvedimenti che hanno colpito locali a Rimini, Riccione, Mantova e Castiglione della Pescaia per violazione delle norme anti-pandemia. La presenza del ministro della Salute Roberto Speranza proprio a Castiglione ha acceso la protesta dei gestori, che sono scesi in spiaggia per «dare il benvenuto al ministro»: vogliono un incontro urgente per sapere perché le loro attività continuino a restare sprangate a differenza di ristoranti e bar, che oltre tutto si sono riciclati in locali da ballo eludendo i controlli.

A riaprire la questione discoteche la chiusura di quattro locali, beccati dalle forze dell'ordine a fare ciò che tutti i club della penisola vanno facendo da settimane: serate presentate come cene di solo ascolto di un dj e poi, da mezzanotte, tutti in pista a centinaia. All'Ecu di Rimini, disco storica della Riviera, sabato sera ballavano in mille a un raduno "afro": le tre piste da ballo erano piene di ragazzi, qualcuno sotto effetto di sostanze. Sequestro di droghe, cinque giorni di chiusura e gestore segnalato alla procura, mentre il Musica a Riccione e il Bikini a Cattolica sono stati chiusi perché centinaia di giovanissimi ballavano ammassati, come accadeva in una discoteca del Mantovano.

A Castiglione della Pescaia, dove il ministro Speranza è in vacanza in un resort, manifestazione non autorizzata e Digos in allerta. Anche qui il titolare di un locale chiuso dopo tre serate danzanti, il Capannina, esprime un malcontento che si trasformerà in «azioni anche clamorose» come il grande Beach party che si terrà proprio davanti all'hotel del ministro.

E mentre le piste da ballo lanciano rivendicazioni sempre più urgenti, come riaprire col Green Pass, la scuola rappresenta un altro fronte caldo: i presidi chiedono 8 mila nuove assunzioni, «risorse che servono per assumere personale di segreteria», dice il presidente dell'Associazione nazionale, Antonello Giannelli. Che sul Green Pass aggiunge: «Per il personale scolastico che non si vaccina non ci sono sanzioni: non può effettuare il proprio lavoro con i ragazzi, è una sospensione del rapporto di lavoro. Per i presidi che omettono il controllo, le sanzioni ci sono ed è normale. Siamo d'accordo col Green Pass ma chiediamo strumenti: serve una persona in più in ogni scuola e una banca dati per sapere chi non ha il Green Pass».

Il dato del 15% dei dipendenti della scuola non vaccinati viene definito «non attendibile», ha aggiunto lo stesso Giannelli, e l'Anief ha promosso una petizione per modificare la norma sul Green Pass raccogliendo 15 mila adesioni, altrimenti il sindacato si dice «pronto a far sospendere e disapplicare la norma per violazione del Regolamento europeo e di diversi articoli della Costituzione italiana». Intanto i numeri domenicali dell'infezione da Coronavirus raccontano che i positivi al test sono 5.735, contro i 6.902 di sabato, e che le vittime sono 11 rispetto alle 22 dell'altro ieri.

Complessivamente, i positivi al Covid ammontano a 112.266, più 3.731 in 24 ore. Tamponi molecolari e antigenici a quota 203.511 nello stesso lasso di tempo, 90 mila in meno in confronto al dato del giorno precedente, e tasso di positività in aumento, più 2,8%, era il 2,3% sabato scorso. Numeri che andranno a salire in autunno, quando faremo i conti delle feste di quest' estate in discoteca, oltre che nei ristoranti e negli stabilimenti balneari. -

