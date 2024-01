SOGNO O SONDAGGIO? – NELLA PRIMA RIVELAZIONE DI SWG DEL 2024, FRATELLI D'ITALIA RISALE : +0,7% PER IL PARTITO DELLA MELONI, DOPO LA CONFERENZA STAMPA DI INIZIO ANNO, NELLA QUALE LA DUCETTA HA EVOCATO COMPLOTTI E PERSONAGGI “CHE VOGLIONO DARE LE CARTE”, PRIMA DI FUGGIRE IN BAGNO (“STO A MORI’, REGA’”) – STABILI LEGA E FORZA ITALIA, CALANO PD E M5S, MENTRE SALE CALENDA, CHE ARRIVA AL 4%…

[…] Durante le feste, il partito di Giorgia Meloni è cresciuto. Secondo la prima rilevazione Swg per La7 di questo 2024, rispetto a dicembre scorso, si rafforza FdI, la Lega resta stabile, mentre calano Pd e M5S. Salgono anche i centristi, Azione ora è al 4% e Italia viva al 3,5.

Forse la tradizionale conferenza stampa della premier di fine anno poi rimandata ai primi dell’anno, il 4 gennaio, per due volte per problemi di salute della premier, ha aiutato a far salire il partito al 29,2%, uno 0,7% in più rispetto allo scorso 18 dicembre.

Al secondo posto c’è sempre il Pd al 19,1 (-0,3%), seguito dal M5S che perde qualcosa in più rispetto al Partito democratico (-0,4%) e raggiunge il 16,4%. Nessuna variazione per la Lega, stabile al 9,1 da più di un mese. Situazione simile cosa per Forza Italia che ottiene lo 0,1% e raggiunge il 7,3%.

Va meglio ai centristi, gli e alleati Carlo Calenda e Matteo Renzi. Azione ora è al 4% (+0,3%) e Italia viva al 3,5% (+0,1%). Gli altri partiti più piccoli perdono tutti […]

