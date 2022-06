20 giu 2022 15:00

I SOLDATI HANNO IL PISTOLINO IN TIRO! - CENTINAIA DI PARACADUTISTI BRITANNICI SONO STATI ESCLUSI DA OPERAZIONI NATO PERCHE' SCOPERTI A PARTECIPARE A UN'ORGIA NELLA CASERMA DI MERVILLE, A COLCHESTER - SECONDO IL "TIMES", OTTO DI LORO SONO SOTTO INDAGINE DOPO CHE SONO EMERSI ALCUNI VIDEO IN CUI LI SI VEDE FARE SESSO CON UNA DONNA CIVILE NELLA BASE MILITARE - NON SOLO: LA SIGNORA SAREBBE STATA AVVISTATA ALTRE 31 VOLTE NEGLI ULTIMI CINQUE MESI...