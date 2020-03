“HO PIANTO VEDENDO I MEDICI CANTARE ‘YOU'LL NEVER WALK ALONE’ IN OSPEDALE” - KLOPP COMMOSSO DAL VIDEO IN CUI ALCUNI OPERATORI SANITARI INTONANO L’INNO DEL LIVERPOOL PER INCORAGGIARE I COLLEGHI IMPEGNATI IN TERAPIA INTENSIVA: "E' GRANDIOSO CIÒ CHE STANNO FACENDO, INCREDIBILE. QUESTE PERSONE NON SOLO LAVORANO MA HANNO UN GRANDE SPIRITO. NON POTREI AMMIRARLE DI PIÙ DI COSÌ" - TESTO, STORIE E MITOLOGIE DELLA CANZONE (NATA PER UN MUSICAL) - VIDEO