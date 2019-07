STRATEGIA DI SOPRAVVIVENZA – SAPETE COME COMPORTARVI IN CASO DI UN INCONTRO RAVVICINATO CON UN ORSO? NONOSTANTE IN ITALIA GLI ESEMPLARI SIANO POCHI, LA POSSIBILITÀ DI TROVARSI FACCIA A FACCIA CON UN BESTIONE NON È POI COSÌ REMOTA – PER EVITARE DI ESSERE ATTACCATI NON BISOGNA CORRERE, URLARE O LANCIARE OGGETTI – MA SE DOVESSE SUCCEDERE È NECESSARIO… (VIDEO)