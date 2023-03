I SOLDI NON SONO MAI TROPPI - CARLO III SI TIENE TUTTA L’EREDITÀ DELLA REGINA ELISABETTA E FA INCAZZARE I FRATELLI: SI TRATTA DI UN PATRIMONIO DI 650 MILIONI DI STERLINE CHE, COME DA TRADIZIONE, PASSA DA UN SOVRANO ALL’ALTRO – MA LA SCELTA DI LASCIARE TUTTO A CARLO HA UN SENSO: IN PRIMO C’È LA VOLONTÀ DI NON DISPERDERE L’EREDITÀ E SOPRATTUTTO LA REGINA È RIUSCITA A FARSI CANCELLARE LA TASSA DI SUCCESSIONE A PATTO DI LASCIARE TUTTO ALL’EREDE AL TRONO. MA IL PRINCIPE ANDREA È SUL PIEDE DI GUERRA E SI TEME CHE…

C'è un po' di malumore nella Royal Family. Si è infatti saputo che re Carlo III non intende spartire con i fratelli Andrea e Edoardo e con la sorella Anna la fortuna che gli ha lasciato in eredità sua madre Elisabetta, ammontante, si dice in base a calcoli sicuramente per difetto, a 650 milioni di sterline, 735 milioni di euro.

LE RAGIONI Elisabetta ha lasciato ogni sua proprietà al proprio erede. Non poteva fare diversamente per varie ragioni, la prima delle quali è che nelle grandi famiglie il capitale non si diluisce mai: si comanda uno alla volta e tutti i soldi sono suoi. L'altra ragione è che in base a una legge approvata nel 1993 con il governo di John Major, se tutte le proprietà di un sovrano passano a chi eredita il trono non si pagano tasse di successione. Per la famiglia Windsor è un bel risparmio, visto che gli altri abitanti dell'isola versano il 40% per i lasciti superiori alle 325.000 sterline.

[…] Andrea l'ha presa malissimo. Si aspettava dal lascito della madre almeno 10 milioni di sterline, con le quali pensava di rimettersi a galla dopo averne pagate 12 milioni a Virgina Roberts, la donna che l'accusa di aggressione sessuale.

[…] Amici del principe hanno detto ai tabloid che Andrea è «sconcertato» e «disperato» e che provi «un certo risentimento», insieme con i suoi fratelli, per le decisioni di Carlo. Ma Hugo Vickers, uno dei maggiori esperti di questioni reali, ha ricordato che «anche la Regina Madre aveva lasciato tutto alla figlia Elisabetta quando è morta nel 2002».

[…] Nel palazzo ora si teme che Andrea segua l'esempio di Harry, e cominci a rilasciare interviste che potrebbero fruttargli molto denaro. Per questo Carlo intende aiutarlo: gli pagherà i costi della sicurezza e gli concederà di abitare a Frogmore Cottage, la casa dalla quale Harry e Meghan sono stati sfrattati.

Questi traslochi non sono una vendetta del re: la decisione è stata presa insieme a sua madre. È stata lei a volere che Andrea lasciasse il Royal Lodge per cederlo a William e Kate, che hanno bisogno di una residenza di rappresentanza

[…] Anche se non ha lasciato loro dei capitali, la regina Elisabetta avrà però sicuramente pensato anche ad Anna, a Edoardo e a sua moglie Sofia, e a William e Kate, lasciando loro i gioielli, le tiare e le corone che erano di sua proprietà.

