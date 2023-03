I SOLDI POSSONO COMPRARE LA FELICITÀ? PER GLI AMERICANI ASSOLUTAMENTE SÌ – SECONDO UNO STUDIO STATUNITENSE, LE PERSONE SONO GENERALMENTE PIÙ CONTENTE MAN MANO CHE GUADAGNANO DI PIÙ: IN UN PRIMO MOMENTO SI ERA IPOTIZZATO CHE LA SENSAZIONE DI GIOIA SI STABILIZZASSE INTORNO AI 75MILA DOLLARI, MA ORA SI È SCOPERTO CHE IL BENESSERE PUÒ AUMENTARE ANCHE QUANDO SI PASSANO I 200MILA DOLLARI E…

Articolo di “The Washington Post”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

soldi e felicita 8

È una domanda con cui filosofi, economisti e scienziati sociali si confrontano da decenni: il denaro può comprare la felicità? Per la maggior parte delle persone negli Stati Uniti, la risposta sembrerebbe sì – scrive il Washington Post.

Due importanti ricercatori, Daniel Kahneman e Matthew Killingsworth, sono giunti a questa conclusione in uno studio congiunto pubblicato questo mese nei Proceedings of the National Academy of Sciences, ribaltando il pensiero dominante secondo cui le persone sono generalmente più felici man mano che guadagnano di più, e la loro gioia si stabilizza quando il loro reddito raggiunge i 75.000 dollari.

soldi e felicita 7

Questa soglia era stata inizialmente ipotizzata da Kahneman, economista e psicologo premio Nobel, in uno studio del 2010 che concludeva che "il benessere emotivo [aumenta] anche con il reddito logico, ma non c'è ulteriore progresso oltre un reddito annuale di 75.000 dollari".

Ma nel 2021 Killingsworth, ricercatore sulla felicità e senior fellow presso la Wharton School dell'Università della Pennsylvania, ha scoperto che la felicità non si stabilizza dopo i 75.000 dollari e che il "benessere vissuto" può continuare a crescere con un reddito ben superiore ai 200.000 dollari.

soldi e felicita 5

Kahneman e Killingsworth hanno dichiarato che il loro ultimo studio è stato una "collaborazione conflittuale" in cui hanno messo le loro teorie l'una contro l'altra con l'aiuto di un arbitro. L'ultima ricerca si è adeguata all'inflazione.

Nel loro studio, Kahneman e Killingsworth hanno intervistato 33.391 adulti di età compresa tra i 18 e i 65 anni che vivono negli Stati Uniti, hanno un lavoro e un reddito familiare di almeno 10.000 dollari all'anno. Gli autori hanno dichiarato di non disporre di dati sostanziali per coloro che guadagnano più di 500.000 dollari.

soldi e felicita 6

Per misurare la loro felicità, ai partecipanti è stato chiesto di riferire i loro sentimenti a intervalli casuali nel corso della giornata tramite un'applicazione per smartphone sviluppata da Killingsworth e chiamata Track Your Happiness. Killingsworth ha dichiarato in un'e-mail che i dati sono stati ottenuti "interrogando ripetutamente le persone in momenti casuali della vita quotidiana e chiedendo in tempo reale la loro felicità in quel momento". In particolare, è stato chiesto loro "Come ti senti in questo momento?" su una scala che va da "molto male" a "molto bene".

soldi e felicita 4

Lo studio ha raggiunto due importanti conclusioni: In primo luogo, che "la felicità continua ad aumentare con il reddito anche nella fascia alta di reddito" per la maggior parte delle persone, dimostrando che per molti di noi, in media, avere più soldi può renderci sempre più felici.

Ma lo studio ha anche scoperto che esiste una "minoranza infelice", circa il 20% dei partecipanti, "la cui infelicità diminuisce con l'aumento del reddito fino a una soglia, poi non mostra ulteriori progressi".

Queste persone tendono a sperimentare "miserie" negative che di solito non possono essere alleviate da un aumento del reddito; il rapporto cita esempi come il crepacuore, il lutto o la depressione clinica. Per loro, la "sofferenza" può diminuire con l'aumento del reddito fino a circa 100.000 dollari, ma "molto poco oltre", afferma lo studio.

soldi e felicita 3

"In termini più semplici, questo suggerisce che per la maggior parte delle persone un reddito maggiore è associato a una maggiore felicità", ha dichiarato Killingsworth in una dichiarazione sullo studio.

"L'eccezione è rappresentata dalle persone finanziariamente benestanti ma infelici. Per esempio, se siete ricchi e infelici, più soldi non vi aiuteranno". Per tutti gli altri, una maggiore quantità di denaro è stata associata a una maggiore felicità in misura variabile".

soldi e felicita 2

Lo studio riconosce che la felicità o il benessere emotivo è una scala giornaliera mutevole per molte persone e che "le persone felici non sono tutte ugualmente felici", ma sostiene che esistono "gradi di felicità" e spesso un "tetto" per la felicità.

Lo studio ha anche rilevato che il denaro può influenzare la felicità in modo diverso, a seconda del reddito. Tra le persone con un reddito più basso, "le persone infelici traggono maggiori vantaggi dall'aumento del reddito rispetto alle persone più felici". "In altre parole, la parte inferiore della distribuzione della felicità aumenta molto più velocemente di quella superiore in quella fascia di reddito".

soldi e felicita 1

Nella sua dichiarazione, Killingsowrth ha chiarito che il denaro non è tutto - "solo uno dei tanti fattori determinanti della felicità". Ha aggiunto: "Il denaro non è il segreto della felicità, ma probabilmente può aiutare un po'".

Lo studio ha fatto il giro dei social media mercoledì, con un utente di Twitter che ha scherzato: "Chiunque dica che i soldi non comprano la felicità non sa dove andare a fare la spesa".

Un altro ha scherzato: "I soldi non fanno la felicità, ma è più bello piangere in una Ferrari".