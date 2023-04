SUI SOLDI SI SFASCIANO LE MIGLIORI FAMIGLIE - L’EREDITÀ DI MARELLA CARACCIOLO CONSISTEVA IN 160 MILIONI DI EURO (TRA CONTANTI, IMMOBILI, GIOIELLI, OPERE D’ARTE E PURE UNA PANDA 4X4) ED E’ FINITA AI TRE NIPOTI, JOHN, LAPO E GINEVRA ELKANN - LA CAUSA INTENTATA DA MARGHERITA AGNELLI PROVA A SRADICARE L’INTERO IMPIANTO DELL’EREDITA’ DELL’AVVOCATO E SUA MOGLIE...

Estratto dell’articolo di Mario Gerevini per il “Corriere della Sera”

Marella Caracciolo aveva contanti per 6,6 milioni nei conti bancari, possedeva terreni e ville per un valore di mercato di 67 milioni e nelle sue case custodiva opere d’arte e gioielli per 54 milioni. La moglie di Gianni Agnelli, morta nel febbraio 2019, sedici anni dopo il marito, ha lasciato tutto ai nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann. Compresa una Panda 4x4 del 2013. In totale un patrimonio da circa 160 milioni.

L’inventario dell’eredità, solo in parte noto […] la madre di Margherita Agnelli […] ha vissuto tra Italia e Svizzera […] e proprio il tema della giurisdizione (Italia o Svizzera, appunto) è ora un passaggio fondamentale della causa civile a Torino che vede Margherita Agnelli contrapposta ai suoi tre figli Elkann (altri cinque hanno il cognome del secondo marito, Serge de Pahlen, e anch’essi sono in causa al fianco della madre).

Se il tribunale stabilisse la propria competenza sarebbe un punto importante a favore di Margherita che vorrebbe sradicare l’impianto dell’eredità Agnelli. Altre cause analoghe sono in corso in Svizzera. Finora, nei procedimenti arrivati a giudizio, Margherita non ha ottenuto risultati.

Urs Von Grünigen è il notaio a cui Marella ha affidato il testamento a favore dei nipoti, documento invalido secondo la figlia. Ed è il professionista, anche lui chiamato in causa a Torino da Margherita, che ha redatto l’inventario dell’eredità; ora amministra i beni fino all’esito della controversia. Che cosa si legge nel documento?

Marella Caracciolo aveva 8 conti bancari con un saldo attivo complessivo di 6,6 milioni di franchi svizzeri (il cambio con l’euro oggi è sostanzialmente alla pari) ma il 95% della liquidità era in soli due conti al Credit Suisse. Gli immobili svizzeri sono quelli noti ma non si conosceva il valore di mercato: la villa Chesa Alcyon destinata a John Elkann (39,3 milioni), Cheza Medzi per Lapo (16,8 milioni) e la casa di Lauenen per Ginevra (11 milioni). Il totale degli immobili, terreni compresi, fa 67,1 milioni.

La categoria «opere d’arte-quadri-gioielli» è una componente rilevante della massa ereditaria perché si raggiunge la cifra di 54 milioni. Scrive il notaio von Grünigen che nella villa Chesa Alcyon ci sono «quadri e altri beni di valore» per 24 milioni, a Marrakech per 2,8 milioni, a Villar Perosa per 1,5 mentre alla voce «Gioielli di Donna Marella Caracciolo» si legge la cifra di 1,3 milioni, per un totale alla data del decesso di 54 milioni. Il mobilio delle case è tutto sommato di valore modesto, solo 1,5 milioni.

Nei conti […] anche 33 milioni di crediti verso la figlia ma […] risultano iscritti […] «come voce pro memoria» 98 milioni nelle passività, cioè pagamenti effettuati negli anni dalla stessa Margherita a favore della madre sulla base degli accordi ereditari del 2004. Quegli stessi accordi che Margherita considera nulli. Dunque il patrimonio lasciato da Marella Caracciolo ai tre nipoti, […] ammonta a circa 160 milioni, Panda compresa. […]

