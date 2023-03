28 mar 2023 11:20

I SOLDI SO’ POCHI E LA PAPERA NON GALLEGGIA: IL 13% DELLE FAMIGLIE ITALIANE RITIENE IL PROPRIO REDDITO INSUFFICIENTE PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE PRIMARIE (CIBO, AFFITTO, MUTUO, BOLLETTE) - L'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA AVVENUTO NELL'ULTIMO ANNO A CAUSA DELL'IMPENNATA DEI PREZZI DI BENI E SERVIZI STA METTENDO IN GINOCCHIO GLI ITALIANI - IL 39% DELLE FAMIGLIE CHE SI È DICHIARATA IN DIFFICOLTÀ NEL PAGARE LE BOLLETTE HA DOVUTO RIDURRE ANCHE SPESE BASILARI COME QUELLE SANITARIE, IL 31% HA TAGLIATO LE SPESE IN ISTRUZIONE…