I SOLDI SONO POCHI, I PREZZI ALLE STELLE E SEMPRE PIÙ ITALIANI SONO COSTRETTI A RINUNCIARE ALLE VACANZE - DOPO L'ESTATE DA RECORD DEL 2021 CON IL 71% DI ITALIANI INTENZIONATI A PARTIRE PER LE FERIE ESTIVE E L'ANNO SCORSO CON IL 65%, L'ESTATE 2023 SI FERMA POCO SOTTO IL 62% -LA FASCIA DI ETÀ TRA I 35 E I 54 ANNI È PIÙ PREOCCUPATA PER...

Estratto dell’articolo di Gra. Mel. per “il Messaggero”

In molti dovranno rinunciare alle vacanze. Tra problemi economici, preoccupazione per il lavoro o semplicemente mancanza di ferie cala del 10%, in due anni, il numero degli italiani che andrà in vacanza.

I dati di una ricerca condotta da YouTrend per conto di "Wonderful Italy” […] il 69% degli intervistati ha dichiarato che il rincaro dei prezzi influisce sulla scelta di andare in ferie, altri fattori economici come l'aumento dei tassi di interesse sui mutui e sui prestiti ha ripercussioni per il 65% dei casi, mentre le preoccupazioni relative al lavoro e ai cambiamenti climatici pesano rispettivamente per il 37% e per il 39% delle persone. Dunque, dopo l'estate da record del 2021 con il 71% di italiani intenzionati a partire per le ferie estive e l'anno scorso con il 65%, l'estate 2023 si ferma poco sotto il 62%.

[…] fascia di età compresa tra i 35 e i 54 anni per esempio è più preoccupata per il lavoro rispetto agli under 35 e gli over 54. Anche i problemi economici non legati all'inflazione vedono maggiormente coinvolta la fascia anagrafica centrale. Per il 72% delle persone tra i 35 e 54 anni, la situazione finanziaria incide sulla scelta delle vacanze; per gli under 35 il dato si ferma al 65% e per gli over 54 al 60%.

[…]. Eppure, nonostante la crisi, c'è chi non rinuncia alle comodità: ai vertici delle preferenze ci sono infatti le sistemazioni in albergo e nelle case vacanza, quest'ultime preferite da 1 italiano su 3, al primo posto nella fascia under 35 e in forte crescita sulle altre categorie demografiche, in particolare per gli over 54.

Mentre chi sceglie di alloggiare nelle case vacanza lo fa soprattutto per avere i comfort di una vera casa (23%), per i maggiori spazi a disposizione (sempre il 23%), oppure per motivi economici (19%), per la disponibilità di una cucina (17%) e di una maggiore privacy (16%); per gli over 55, il risparmio è il vantaggio principale della casa vacanza. Tra le destinazioni, le località di mare restano comunque la scelta più diffusa, anche si calcola un calo di 5 punti rispetto al 2022: si passa dal 74% delle preferenze al 69%.

Ma c'è poi di ombrellone e lettino non ne vuole sentire parlare: la frescura della montagna passa dal 13% al 15% delle preferenze, quella della campagna (dal 2% al 4%) e del lago (dall'1% al 3%). Stabili al 6% invece le città d'arte, che hanno conosciuto il massimo della popolarità nel biennio 2020-2021.

