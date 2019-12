CHE SORPRESA: I SUPER RICCHI SONO SEMPRE PIÙ RICCHI – IL “CLUB DEI 500” DI “FORBES” HA AUMENTATO I PROPRI PATRIMONI DEL 25%. SOLTANTO IN 52 SI SONO IMPOVERITI. TRA QUESTI PURE BEZOS, MA SOLO PER IL DIVORZIO – NONOSTANTE IL PROCESSO MEDIATICO, ZUCKERBERG È RIUSCITO AD AGGIUNGERE 27 MILIARDI AL PROPRIO TESORETTO. I NUOVI BUSINESS? LE CANZONCINE PER BAMBINI, I COSMETICI E GLI SFASCIACARROZZE. GLI ITALIANI? BERLUSCONI SCENDE IN CLASSIFICA MA... – VIDEO