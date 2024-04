9 apr 2024 13:26

IL SOLE NON DA' SÒLA: TUTTO FA BUSINESS - L'ECLISSI SOLARE CHE HA ATTRAVERSATO IL CONTINENTE (DAL MESSICO AL CANADA, PASSANDO PER 15 STATI AMERICANI) È UNA MANNA PER I COMUNI COPERTI DALLA "ZONA D'OMBRA" - LE CASE CHE SI TROVAVANO SOTTO LA TRAIETTORIA DEL FENOMENO ASTRONOMICO SONO ANDATE SOLD OUT SU TUTTE LE PIATTAFORME PER AFFITTI BREVI: A MAZATLAN, IL PUNTO DI PARTENZA DEL "SOLE NERO", SONO ARRIVATI IN 120 MILA TURISTI, MENTRE UN TEXAS SI CALCOLANO OLTRE 300 MILIONI DI ENTRATE AGGIUNTIVE: "SONO STATI I 22 MINUTI PIÙ REDDITIZI DELLA STORIA DELLO STATO" … - VIDEO