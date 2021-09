SÒLE D’AUTORE – PIÙ DI DUECENTO PERSONE SONO STATE TRUFFATE DA DUE UOMINI CHE SI SPACCIAVANO PER CONSULENTI FINANZIARI E AVVOCATI, PROPONENDO L’ACQUISTO DI DODICI FINTI “MICROQUADRI NASCOSTI NEI QUADRI DI LEONARDO DA VINCI” E TRENTADUE “FRAZIONI DIGITALI” DI OPERE DELLA PITTRICE ALINA CIUCIU – I DUE TRUFFATORI VENDEVANO LE OPERE A MIGLIAIA DI EURO IN FORMA DIGITALE E PROMETTEVANO ALLE VITTIME CHE IL LORO VALORE SAREBBE “SALITO RAPIDAMENTE NEL GIRO DI POCHI ANNI”…

C.Gu. per “il Messaggero”

Anche la scenografia conta. E così il primo appuntamento tra la finta responsabile commerciale della società XChampion, fantomatica holding con sede a Singapore fondata da magnati asiatici, e una delle 200 vittime della truffa è stato organizzato in un lussuoso appartamento di 300 metri quadri a Desenzano del Garda, arredato con diverse opere d'arte.

La proposta di investimento era intrigante: l'acquisto di dodici finti «microquadri nascosti nei quadri di Leonardo da Vinci» e trentadue «frazioni digitali» di opere della pittrice Alina Ciuciu, estranea alle indagini. Un raggiro costato alla vittima 125 mila euro e l'arresto ai domiciliari a Francesco Colucci, 46 anni, che si faceva passare per un avvocato, e Davide Cuccato, 49 anni, che si muoveva come consulente finanziario senza averne titolo.

In base all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, Guido Salvini, eseguita dal Nucleo operativo metropolitano della Gurdia di Finanza di Milano, alla donna sarebbe stato «proposto di aderire a un fondo di investimento che aveva come finalità quella di diffondere una International web gallery creando una rappresentazione digitalizzata delle più importanti opere d'arte».

Ogni quadro, le veniva spiegato con accattivanti brochure, «sarebbe stato frazionato in singole porzioni di cui chi avesse aderito al fondo sarebbe divenuto proprietario e il titolo di proprietà sarebbe stato costituito per ciascuna frazione da un token, una sorta di gettone digitale il cui valore sarebbe rapidamente salito nel giro di pochi anni», così garantivano, «sino a decuplicarsi per effetto automatico della crescita di valore dell'arte mondiale».

Un'altra vittima ha raccontato di aver «investito con vari bonifici ben 70.000 euro» in «microquadri il cui prezzo era fissato in 2.000 euro e che nel giro di non molto tempo avrebbero assunto il valore di 20.000 euro ciascuno».