26 gen 2024 15:10

LA SOLITA IPOCRISIA DELLE FEMMINISTE – MASSIMO GRAMELLINI SI CHIEDE PERCHE' LE FEMMINISTE TACCIONO SUGLI ATTACCHI ALLA DESTRORSA BEATRICE VENEZI, CRITICATA DA ALCUNI ORCHESTRALI DI PALERMO: “I LORO GIUDIZI NON HANNO PROVOCATO UNA LEVATA DI SCUDI IN SUA DIFESA, COME SAREBBE ACCADUTO SE A ESSERE ATTACCATA FOSSE STATA UNA QUALUNQUE DONNA NON SCHIERATA A DESTRA. TUTTI AVREBBERO INTERPRETATO LE PAROLE DEGLI ORCHESTRALI COME UN INACCETTABILE ATTACCO SESSISTA E…”