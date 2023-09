LA SOLITA TRAGEDIA ANNUNCIATA - ANGELO REINA, IL 42ENNE CHE SI È SUICIDATO DOPO AVER UCCISO A COLPI DI FUCILE L’EX COMPAGNA 39ENNE MARISA LEO A MARSALA, IN PROVINCIA DI TRAPANI, ERA STATO DENUNCIATO PER STALKING NEL 2020 - IN PASSATO I DUE AVEVANO DISCUSSO ANIMATAMENTE E SI ERANO LASCIATI. POI LEI HA DECISO DI RITIRARE LA DENUNCIA PER TENTARE DI AVERE UN RAPPORTO CON IL PADRE DI SUA FIGLIA – IERI LA VITTIMA AVEVA RACCONTATO AI COLLEGHI DI AVER UN APPUNTAMENTO CON L’UOMO PER … - IL VIDEO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DI MARISA LEO

1. OMICIDIO A MARSALA, UCCIDE L’EX COMPAGNA DI 39 ANNI E POI SI TOGLIE LA VITA. NEL 2020 LEI AVEVA SPORTO DENUNCIA PER STALKING

Estratto dell'articolo di Ferruccio Pinotti per www.corriere.it

Ennesimo femminicidio in Italia, in quella che è ormai una vera e propria estate nera. Il fatto questa volta è avvenuto a Marsala, nel Trapanese: un uomo ha ucciso l’ex compagna, nella serata di ieri, e si è poi tolto la vita.

L’assassino, Angelo Reina, 42 anni, originario di Valderice, ha ucciso a colpi di arma da fuoco la ex, Marisa Leo, 39 anni, originaria di Salemi e dipendente di una cantina di Mazara del Vallo. I rapporti tra i due non erano più quelli di una volta, si erano gravemente deteriorati e i due non vivevano più insieme. Lei lo aveva denunciato per stalking nel 2020, ritirando poi la querela nel 2022. L’omicidio è avvenuto in Contrada Inchiapparo tra Mazara del Vallo e Marsala, nel Trapanese. La donna lascia una figlia di 3 anni.

Ieri nel tardo pomeriggio la tragedia. Un automobilista che transitava lungo l’autostrada A29 in direzione Mazara, all’altezza di Gallitello, nel territorio di Calatafimi, si accorge che un uomo ha in mano una pistola - nell’intento di suicidarsi - e si trova su un cavalcavia. Il testimone segue tutto e sgomento chiama subito la polizia. Sul posto arriva la polstrada che accerta la morte dell’uomo, è Angelo Reina, l’ex compagno di Marisa Leo. Immediata la telefonata alla Squadra mobile di Trapani: all’arrivo sul posto gli investigatori trovano l’automobile di Reina, all’interno ci sono delle armi.

Da qui è partita l’indagine per capire a cosa fossero state utilizzate. Un rapido giro di informazioni con le famiglie e si apprende che l’uomo avrebbe dovuto incontrare nell’azienda agricola di famiglia l’ex, Marisa Leo.

Viene allora chiamato più volte il cellulare della donna ma nessuna risposta. Intanto gli investigatori si avviano verso l’azienda tra Marsala e Mazara. Qua viene trovata l’automobile della donna, dopo una ricerca veloce viene trovato il corpo senza vita di Marisa. L’ex compagno le aveva sparato con un fucile. Per lei non c’era più nulla da fare. Il corpo dopo un primo esame del medico legale è stato trasferito all’obitorio del cimitero di Marsala.

CHI ERA ANGELO REINA CHE HA UCCISO L'EX COMPAGNA E SI È SUICIDATO: L'IMPRENDITORE CHE AMAVA SPORT E VIAGGI

Estratto dell'articolo di Roberto Chifari per www.corriere.it

Angelo Reina, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna Marisa Leo e poi si è suicidato, aveva 42 anni. Era un imprenditore originario di Valderice in provincia di Trapani, amante dello sport e dei viaggi. Reina era il titolare del vivaio di famiglia a Marsala. Ed è stata la città di Marsala a far incontrare i due qualche anno fa.

Sul suo profilo Instagram Angelo pubblicava, soprattutto nell'ultimo anno: poco o nulla. Raccontava le passioni che più di tutte lo animavano: i viaggi in giro per l'Europa e per il mondo, gli sport estremi e la figlia avuta nel 2019 dalla relazione con Marisa. Alcuni scatti lo ritraggono con la piccola in braccio, altre foto raccontano i viaggi in giro per il mondo.

L’ultima foto di Angelo Reina in cui è stato taggato, datata 2022, lo ritrae intento a praticare kiteboarding - una variante del windsurf con un aquilone al posto della vela - allo Stagnone di Marsala. Una vita apparentemente normale, anche se l'uomo era in crisi con la madre di sua figlia.

I due da tempo non si frequentavano più, non si parlavano. In passato i due avevano discusso anche animatamente e avevano deciso di allontanarsi. Lei aveva da tempo chiuso il rapporto, tenuto insieme solo per la custodia della figlia. Lui non aveva mai accettato la fine della loro relazione. L'uomo era stato anche denunciato per per stalking nel 2020.

L'ultimo incontro doveva essere quello «chiarificatore», ecco perché Marisa aveva accettato di incontrarlo in contrada Ferla, tra i vigneti di Marsala e Mazara del Vallo. Dovevano parlarsi: invece lui l'ha uccisa.

