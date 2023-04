I SOLITI PROVINCIALI: ARRIVA LA DIVA "AMEREGANA" E CI FACCIAMO ZERBINO PER OMAGGIARLA – OPRAH WINFREY, DOPO LA TAPPA A FIUGGI, DA DOVE HA POSTATO LA FOTO DI UNA PAGNOTTA DI PANE, È STATA AVVISTATA NELLA CAPITALE. QUI LA CONDUTTRICE SI È FATTA FARE UNA “RIPRODUZIONE ARTISTICA” DELLA SUA MANO DESTRA DALLO SCULTORE DANTE MORTET – MICHELE SERRA: “È POCO SPIEGABILE L’IRREFRENABILE GIUBILO DEI DUE PRINCIPALI TG NAZIONALI (TG1 E TG2) CHE PER PRIMI HANNO DEDICATO ALL’EVENTO AMPI SERVIZI. DAL 1954, ANNO DEL FILM ‘UN AMERICANO A ROMA’, NON È CAMBIATO NIENTE”

1. OPRAH WINFREY A SORPRESA SI FA “SCOLPIRE” LE MANI

Valentina Venturi per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

il post di oprah winfrey con una pagnotta di pane ciociaro

Da Fiuggi in California, passando per Roma. Il mito della televisione americana Oprah Winfrey dopo aver scoperto e apprezzato il pane ciociaro grazie ai consigli dello chef Heinz Beck, ha trascorso qualche giorno anche nella Capitale.

La conduttrice televisiva, nota in America come la "Regina di tutti i media" e forte dei 22milioni di follower su Instagram, è stata scovata dal King dei Paparazzi Rino Barillari mentre con discrezione e scortata solo dall'autista e da un bodyguard, si addentrava per via dei Portoghesi.

oprah winfrey a roma in via dei portoghesi

Qui, in compagnia dell'amica e giornalista Gayle King, si accomodava nella storica bottega dello scultore e cesellatore Dante Mortet. Le due si sono trattenute nel negozio per circa un'ora, emozionate all'idea di farsi realizzare la riproduzione artistica della mano destra.

Considerata tra le donne più potenti al mondo, tra risate e commenti, ha scoperto che tra i tanti personaggi famosi che hanno scelto di farsi "immortalare" la mano ci sono state star come Quentin Tarantino, Robert De Niro, Kirk Douglas e il mitico Pelé.

[…] La scultura sarà pronta tra circa venti giorni e verrà spedita in America, come accadrà anche per l'ormai irrinunciabile pagnotta ciociara.

2. AMMAZZA, ’STI AMERICANI!

Estratto dell'articolo di Michele Serra per “la Repubblica”

michele serra foto di bacco (2)

Fatica a spegnersi l’eco della nuova apparizione della Madonna nel Lazio. Stavolta nelle sembianze di Oprah Winfrey […] che ha comperato in Ciociaria una forma di pane e l’ha postata sulla sua pagina Facebook.

Si capisce che ventidue milioni di follower sono tanti, e dunque è legittima la soddisfazione del bravo panettiere [...]

[…] Meno spiegabile mi sembra l’irrefrenabile giubilo dei due principali tigì nazionali (tg1 e tg2) che per primi hanno dedicato all’evento ampi servizi [...]

oprah winfrey a fiuggi con una pagnotta di pane ciociaro

[…] c’è uno stupore provinciale, qui da noi, che con poche eccezioni ci costringe a dipendere dalla benevolenza altrui: se americana vale il doppio. Un americano a Roma, [...] satira del mito americano nell’Italia povera e ingenua del Dopoguerra, è del 1954. È l’anno in cui sono nato io. Sono quasi vecchio, ma non è cambiato niente.

oprah winfrey a fiuggi con le amiche oprah winfrey a fiuggi oprah winfrey con le amiche a fiuggi oprah winfrey con le amiche a fiuggi