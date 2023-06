I SOLITI STINCHI DI SINTI - A ROMA, GIUSEPPE E ANTONIO CASAMONICA, FIGLI DI GUERRINO DETTO "PELÈ", ORGANIZZANO UNA FESTA NELLA VILLA DELLA NONNA, CONFISCATA DALL'ANTIMAFIA, PER FESTEGGIARE LA CONCESSIONE DEI DOMICILIARI E VENGONO ARRESTATI - I DUE, CHE ERANO STATI ARRESTATI LO SCORSO APRILE PER AVER SFREGIATO CON UN COLTELLO UN EGIZIANO DURANTE UNA LITE STRADALE, AVEVANO PIANIFICATO IL PARTY IN GRANDE STILE, CON TANTO DI MUSICA, FIUMI DI ALCOL E FUOCHI D'ARTIFICIO - QUANDO LA POLIZIA SI È PRESENTATA AL FESTINO, I DUE RAM-POLLI HANNO CERCATO DI FUGGIRE, MA...

Estratto dell'articolo di Alessia Marani, Marco De Risi per "il Messaggero"

VILLA CONFISCATA AI CASAMONICA

Hanno pensato bene di festeggiare la concessione dei domiciliari in pieno stile Casamonica: balli, canti, una mega festa con tanto di fuochi d'artificio, in più celebrata all'interno della villa della nonna, un bene già confiscato dall'antimafia. E così per i due rampolli di 19 e 21 anni, Giuseppe e Antonio, figli del ben più noto Guerrino, detto Pelè, già nei guai per associazione mafiosa, usura, estorsione e intestazione fittizia di beni, si sono spalancante nuovamente, e a tempo di record, le porte delle patrie galere.

casamonica

IL BRINDISI

Dopo solo quattro giorni dalla decisione del giudice di farli tornare a casa dopo che il 17 aprile scorso furono arrestati per avere sfregiato con un coltello il volto (tagliandogli un pezzo d'orecchio) a un cittadino egiziano durante una banale lite per questioni di viabilità, i poliziotti sono di nuovo intervenuti per riportarli in carcere. Come mai? La sera stessa per la prima volta ai domiciliari hanno organizzato il party con fuochi d'artificio nel villone di via Flavia Demetria.

villette sgomberate ai casamonica 8

Pensavano di passare inosservati, o meglio di contare sull'omertà dei vicini di casa. Invece nulla di tutto questo. La "dritta" giusta è arrivata alla Squadra Mobile, mentre qualche cittadino infastidito per i rumori ha chiamato il 112. Quando sul posto, però, sono arrivate le macchine della polizia, c'è stato il fuggi fuggi generale e i due giovani Casamonica si sono dileguati nel nulla. Ma poi gli agenti si sono messi sulle loro tracce, li hanno individuati, hanno ricostruito il party fuorilegge e, alla fine, hanno ottenuto dal giudice il ritorno dietro le sbarre. […]

ARTICOLI CORRELATI