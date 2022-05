IL SOLITO MAGNA MAGNA - UN 43ENNE È STATO OPERATO D'URGENZA A MODENA PERCHÉ GLI ERA "SCOPPIATO" LO STOMACO DOPO UN MIX DI CIBO E BICARBONATO - A PASQUETTA SI ERA SCOFANATO UN’ABBONDANTE GRIGLIATA A PRANZO E UNA PIZZA A CENA, IL TUTTO ACCOMPAGNATO DA BIRRA - POI HA BEVUTO ACQUA GASSATA CON DUE CUCCHIAI INTERI DI BICARBONATO PER DIGERIRE: I CHIRURGHI HANNO SCOPERTO UNA PERFORAZIONE GASTRICA CHE...

Dopo una grigliata con gli amici a Pasquetta, la sera ha preso del bicarbonato per aiutare la digestione. Una scelta che poteva costare la vita ad un 43enne di Modena, che, solo grazie ad un intervento, è ora fuori pericolo. All’uomo infatti era letteralmente esploso lo stomaco.

Modena, gli esplode lo stomaco per un mix di cibo e bicarbonato

Il 43enne, come racconta il Resto del Carlino, con un dolore terribile all’addome, la notte di Pasquetta, è arrivato al pronto soccorso di Baggiovara, nel modenese. Il paziente ha raccontato ai medici di aver mangiato un’abbondante grigliata a pranzo e una pizza a cena, il tutto accompagnato da birra. A seguire ha spiegato di aver bevuto abbondante acqua gassata e due cucchiai interi di bicarbonato per digerire.

Il primo sospetto diagnostico era stato pancreatite acuta. Gli esami successivi però non hanno confermato la diagnosi e alle prime luci dell’alba la tac addominale ha evidenziato la perforazione gastrica.

Poco più di un’ora dopo l’uomo è entrato in sala operatoria ed è stato operato. I chirurghi hanno scoperto un’ampia lacerazione dello stomaco come da scoppio, che necessitava una resezione gastrica subtotale, cioè l’asportazione di quasi tutto lo stomaco e la pulizia di tutta la cavità addominale. Un intervento durato quasi tre ore.

Il paziente ha effettuato una settimana dopo un secondo intervento, che ha consentito il posizionamento di una digiunostomia di alimentazione ed ora è ricoverato in chirurgia d’urgenza, in attesa di un ultimo intervento che tenterà di ricostruire lo stomaco.

Attenzione ai mix a tavola

“Occorre prestare grande attenzione all’alimentazione, non solo alla quantità di cibo che si ingerisce ma anche a che alimenti si mischiano. Nel caso specifico, infatti, l’ingestione di grandi quantità di bicarbonato di sodio, con lo stomaco disteso, pieno di aria, cibo e liquidi, è un fattore importante per la rottura gastrica, perché provoca il rilascio di centinaia di millilitri di gas, in meno di tre minuti – ha spiegato la dottoressa Micaela Piccoli –.

Nel nostro caso, oltre allo stomaco ripieno di cibo, il bicarbonato è stato assunto con bevanda gassata. Questo tipo di perforazione è rara ma, se non diagnosticata velocemente, ha un alto tasso di mortalità (75%)”.

